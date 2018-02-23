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Türkiye'den konut alan yabancılar, deniz kıyılarını tercih ediyor

TÜRKİYE'DEN KONUT ALAN YABANCILAR, DENİZ KIYILARINI TERCİH EDİYOR

Yabancılar, Türkiye'de konut satın alırken denize kıyısı olan şehirleri tercih etti. Son 5 yılda yabancılara İstanbul'da 29 bin, Antalya'da 27 bin, Bursa'da 5 bin, Aydın'da 5 bin ve Yalova'da 4 bin konut satıldı.

Tarih : 23 Şubat 2018, 20:40
Puan Ver : Türkiye'den Konut Alan Yabancılar, Deniz Kıyılarını Tercih Ediyor(5/10)1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'de son 5 yılda yabancıların aldığı konut sayısı 94 bin 393'a ulaştı. Bu dönemde yabancılara en fazla konut satışı 22 bin 830 ile 2015 yılında gerçekleştirildi. Yabacılara, 2013'te 12 bin 181, 2014'te 18 bin 959, 2016'da 18 bin 189, 2017'de 22 bin 234 konut satışı yapıldı.

İSTANBUL ZİRVEYİ ANTALYA'DAN ALDI

Yabancılar Türkiye'de konut satın alırken, tercihlerini sahil şehirlerinden yana kullandı. İller bazında bakıldığında 2013 ve 2014 yıllarında yabancıya yapılan satışlarda Antalya ilk sırada yer alırken, sonraki yıllarda ise İstanbul zirveyi Antalya'dan aldı.

Son beş yılda yabancıya satılan toplam konut sayısında İstanbul 29 bin 513'le ilk sırada, 27 bin 221 ile Antalya ikinci sırada yer aldı. Bu illeri sırasıyla 5 bin 622 ile Bursa, 5 bin 107 ile Aydın, 4 bin 375 ile Yalova, 4 bin 200 ile Muğla, 3 bin 225 ile Mersin, 2 bin 875 ile Sakarya, 2 bin 791 ile Trabzon ve 2 bin 583 ile Ankara izledi.

ANTALYA'DA 'EV'LENEN YABANCILARIN ARTIŞI DİKKATİ ÇEKTİ

Yabancıların ilgilisi bu yıl da artarak devam etti. Türkiye genelinde bu yılın ocak ayında yabancılara satılan konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,7 artışla bin 742 oldu. Bu dönemde ilk sırayı 545 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 427 konut ile Antalya, 161 konut ile Bursa, 90 konut ile Yalova ve 82 konut ile Trabzon izledi.

Konut satışında ikinci sırada yer alan Antalya'da geçen ay yabancıya yapılan satışlar yıllık bazda yüzde 62 arttı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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