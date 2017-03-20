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TÜRKİYE'DEN KERKÜK'E 'BAYRAK' TEPKİSİ


TÜRKİYE'DEN KERKÜK'E 'BAYRAK' TEPKİSİ
Tarih : 20 Mart 2017, 12:36
Puan Ver : Türkiye'den Kerkük'e 'bayrak' Tepkisi(10/10)12


Kerkük Valiliği'nin Nevruz Bayramı vesilesiyle hükümet binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da çekilmesi için teklif vermesine, Ankara tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Kerkük'ün statüsüyle ilgili tek taraflı tasarrufların Irak'taki uzlaşı ve istikrar çabalarına zarar verme tehlikesi var" dedi.



 



kaynak:milliyet








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