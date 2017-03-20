

Kerkük Valiliği'nin Nevruz Bayramı vesilesiyle hükümet binalarına Irak bayrağının yanında IKBY bayrağının da çekilmesi için teklif vermesine, Ankara tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, "Kerkük'ün statüsüyle ilgili tek taraflı tasarrufların Irak'taki uzlaşı ve istikrar çabalarına zarar verme tehlikesi var" dedi.







kaynak:milliyet