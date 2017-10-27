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TÜRKİYE'DEN KATALONYA'YA TEPKİ: BAĞIMSIZLIK İLANI KANUNLARA AYKIRIDIR


Türkiye'den Katalonya'ya Tepki: Bağımsızlık İlanı Kanunlara Aykırıdır
Tarih : 27 Ekim 2017, 23:00
Puan Ver : Türkiye'den Katalonya'ya Tepki: Bağımsızlık İlanı Kanunlara Aykırıdır(7/10)3

Dışişleri Bakanlığı, Katalonya'nın bu akşam yaptığı tek taraflı bağımsızlık ilanıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

"İSPANYA'NIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ ESASTIR"

Resmi internet sitesinde yapılan açıklamada "Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz. İspanya'nın toprak bütünlüğü ile anayasaya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz." denildi.

"BU KARARDA ISRAR EDİLMEMELİ"

Açıklamanın tam metni ise şöyle:

İspanya'da Katalunya Özerk Bölgesiyle ilgili yaşanan gelişmeleri yakından izlemekteyiz.

Katalunya Özerk Bölgesi Parlamentosu'nun bugün öğleden sonra aldığı bağımsızlık ilanı kararı doğru yönde atılmış bir adım teşkil etmemektedir. İspanya'nın toprak bütünlüğü ile Anayasa'ya ve İspanya halkının iradesine saygıyı esas olarak görmekteyiz. Parlamento'nun tek taraflı kararının İspanya Anayasası ve kanunlarıyla bağdaşmadığını, İspanya ve bölge halkının iradesini yansıtmadığını değerlendirmekteyiz.

Anayasal meşruiyeti bulunmayan, gerginliğe ve tırmanmaya yol açabilecek bu tek taraflı kararda ısrar edilmemesini, demokrasi çerçevesinde ve hukukun üstünlüğü temelinde çözüm bulunmasını temenni etmekteyiz.

Türkiye, dost ve müttefik İspanya'nın hükümet ve kurumlarının bu sınamayı aşabileceğinden kuşku duymamakta ve bu yöndeki çabalarını desteklemektedir.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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