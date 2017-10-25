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TÜRKİYE'DEN JET MİSİLLEME! ALMANYA'DAN GELEN YOLCULARIN VALİZLERİ, KÖPEKLE ARANDI


Türkiye'den Jet Misilleme! Almanya'dan Gelen Yolcuların Valizleri, Köpekle Arandı
Tarih : 25 Ekim 2017, 08:50
Puan Ver : Türkiye'den Jet Misilleme! Almanya'dan Gelen Yolcuların Valizleri, Köpekle Arandı(10/10)6

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Geliş Terminali'nde yapılan uygulama kapsamında tarifeli uçakla Türkiye'ye gelen bazı yolcuların valizleri, narkotik köpeğiyle arandı.

ALMAN YOLCULARIN VALİZLERİ, NARKOTİK KÖPEĞİYLE ARANDI

Bu akşam tarifeli uçakla Almanya'dan İstanbul'a ulaşan yolcular, pasaport kontrollerinin ardından valizlerini almak üzere bantların olduğu alana geldi.

Burada uygulama yapan polis ekipleri, valizlerini alan bazı Alman yolcuları durdurdu. Uygulama kapsamında söz konusu valizler narkotik köpekleri tarafından tek tek kontrol edildi.HERHANGİ BİR BULGU TESPİT EDİLMEDİ, İSTANBUL'A GİRİŞ YAPTILAR

Herhangi bir bulgunun tespit edilmediği yolcular, daha sonra gümrüklü alandan geçerek, İstanbul'a giriş yapabildi.

TÜRK YOLCULAR DA KÖPEKLE ARANMIŞTI

Geçtiğimiz haftada Avusturya Viyana Havalimanında Türk yolculara yönelik benzer bir köpekli arama uygulaması yapılmış, mütekabiliyet uygulaması kapsamında Türkiye'de harekete geçerek Atatürk Havalimanı'ndan Avusturya'ya giden Avusturya vatandaşları köpeklerle aranmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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