O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E SERT TEPKİ


TÜRKİYE'DEN İSRAİL'E SERT TEPKİ
Tarih : 28 Temmuz 2015, 11:41
Puan Ver : Türkiye'den İsrail'e Sert Tepki(9/10)8


Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:



'İsrail polisinin, aşırıcı Yahudilerin Harem-i Şerif'e girişini sağlamak amacıyla Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini çiğneyen son tutumunu şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif'in taşıdığı ruhani değerleri ve özellikle Mescid-i Aksa'da Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüklerini açık biçimde ihlal eden bu uygulamaların kabul edilmesi mümkün değildir."



Bakanlık açıklamsında "İsrail, İslam dünyasında haklı bir tepkiye yol açan ve bölgede gerginliği artıran Harem-i Şerif'e yönelik yasadışı uygulamalarına bir an önce son vermelidir.' ifadesini kullandı.



Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olması sebebiyle Müslümanlar için oldukça kutsal.  Yahudiler  ise  Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu düşüncesiyle yaptığı kazı çalışmalarını durdurmuyor. Sıklıkla gerginliklerin yaşandığı külliyeye Yahudi yerleşimciler ve İsrailli yetkililer de zaman zaman girerek huzursuzluk çıkarıyor.



Son olarak Yahudi yerleşimciler, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının anıldığı "Tişa BeAv" adı verilen matem günü dolayısıyla sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti. İsrail polisinin, tepki gösteren Filistinlilere müdahalesi sırasında çıkan olaylarda 17 Filistinli ile dört polis yaralanmıştı, onlarca kişi atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenmişti. Olaylar sırasında bazı Filistinliler de gözaltına alınmıştı.








Etiketler: Türkiye  Den  İsrail  E  Sert  Tepki    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER