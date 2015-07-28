

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, inanç ve ibadet özgürlüğüne vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:







'İsrail polisinin, aşırıcı Yahudilerin Harem-i Şerif'e girişini sağlamak amacıyla Mescid-i Aksa'nın kutsiyetini çiğneyen son tutumunu şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif'in taşıdığı ruhani değerleri ve özellikle Mescid-i Aksa'da Müslümanların inanç ve ibadet özgürlüklerini açık biçimde ihlal eden bu uygulamaların kabul edilmesi mümkün değildir."







Bakanlık açıklamsında "İsrail, İslam dünyasında haklı bir tepkiye yol açan ve bölgede gerginliği artıran Harem-i Şerif'e yönelik yasadışı uygulamalarına bir an önce son vermelidir.' ifadesini kullandı.







Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa Müslümanların ilk kıblesi olması sebebiyle Müslümanlar için oldukça kutsal. Yahudiler ise Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu düşüncesiyle yaptığı kazı çalışmalarını durdurmuyor. Sıklıkla gerginliklerin yaşandığı külliyeye Yahudi yerleşimciler ve İsrailli yetkililer de zaman zaman girerek huzursuzluk çıkarıyor.







Son olarak Yahudi yerleşimciler, Süleyman Mabedi'nin yıkılışının anıldığı "Tişa BeAv" adı verilen matem günü dolayısıyla sabah saatlerinde İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girmişti. İsrail polisinin, tepki gösteren Filistinlilere müdahalesi sırasında çıkan olaylarda 17 Filistinli ile dört polis yaralanmıştı, onlarca kişi atılan göz yaşartıcı gazdan etkilenmişti. Olaylar sırasında bazı Filistinliler de gözaltına alınmıştı.