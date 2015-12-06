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türkiye'den iran'a yanıt

TÜRKİYE'DEN İRAN'A YANIT

Türkiye'nin IŞİD'den petrol aldığını iddia eden İran'a, Dışişleri Bakanlığı'ndan yanıt geldi.

Tarih : 06 Aralık 2015, 14:46
Puan Ver : Türkiye'den İran'a Yanıt(9/10)6


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nün Türkiye'nin bölgesel politikaları bağlamında dile getirdiği hususlar ve bazı İran haber ajansları ile İranlı yetkililerin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın beyanatıyla ilgili kullandıkları ifadelerin "hayretle karşılandığını" bildirdi.



Bilgiç, konuya ilişkin soruya cevabında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle zamanında yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdiği hususların, sadece kayıtlarda olmadığını, İran makamları tarafından da bilindiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü'nün Türkiye'nin bölgesel politikaları bağlamında dile getirdiği hususlar ve bazı İran haber ajansları ile İranlı yetkililerin, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyanatıyla ilgili kullandıkları ifadelerin "hayretle karşılandığını" belirten Bilgiç, şunları söyledi:



"Bu itibarla, söz konusu görüşmeyi yapılmamış saymak veya içeriğini çarpıtmaya gayret etmek, sadece gayriahlaki olmakla kalmayıp, gerçekleri komşu İran halkından saklamak anlamına da gelmektedir. Türkiye bölgesinde mevcut sorunların barışçı yollardan çözümüne yönelik ilkeli ve uluslararası çabalarla uyumlu politikalar izlemekteyken ve sorunun insani boyutuna yönelik olarak uluslararası toplumun çabalarının çok ötesinde imkanlarını seferber etmişken, halkına karşı devlet terörü yapan eli kanlı Şam rejimiyle işbirliği içinde krizin tırmanmasına yol açan devletlerin, ülkemize terörizmle ilgili ithamlarda bulunmalarının ciddiye alınacak bir yönü bulunmamaktadır".








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