O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

TÜRKİYE'DEN İDLİB'E 10 BİN ÇADIRLIK KAMP


TÜRKİYE'DEN İDLİB'E 10 BİN ÇADIRLIK KAMP
Tarih : 15 Aralık 2016, 15:13
Puan Ver : Türkiye'den İdlib'e 10 Bin Çadırlık Kamp(9/10)10


İnsanlık tarihinin en vahşi katliamlarıyla karşı karşıya kalan Halep'te binlerce sivil tahliye ediliyor. Türkiye'nin girişimleriyle ilan edilen ateşkes ile tahliyeler başladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Tüm hazırlıklarımızı tamamladık, kardeşlerimizi bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Halep'teki son durumu İdlib'de takip eden ve yardım kampanyasını yöneten Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık da atılacak adımlarla ilgili açıklama yaptı.



Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda son durumu aktaran Kınık, İdlib'e ilk etapta 10 bin çadır kapasiteli kamp kurulacağını belirtti.



Öncelik yaralıların tahliyesi

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Halep'ten sivillerin tahliyesine yönelik gelişmelerle ilgili olarak, "Öncelikle AFAD koordinasyonunda Kızılay ve İHH bir operasyon planı yaptık. Bu operasyon planında öncelikli olarak yaralıların Türkiye'ye doğru alınması var, Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor" dedi.

Kınık, Halep'in doğusunda yaşanan gelişmeler doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Öncelikle AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'yla bir operasyon planı yaptıklarını belirten KeremKınık, şunları kaydetti:



"Bu operasyon planında öncelikle olarak yaralıların Türkiye'ye doğru alınması var, Sağlık Bakanlığı bu konuyla ilgili çalışıyor. Bize içeriden verilen bilgi, 90 civarında yaralının geldiği şeklinde. İvedi şekilde içeride bir kamp kurulması ve gelenlerin hızlı bir şekilde buraya alınması konusunda gene AFAD, Kızılay ve İHH olarak bir ortak operasyon yürütüyoruz. Onun dışında bundan sonraki süreçlerde ihtiyaç duyulacak sağlık hizmetleri gibi diğer acil hizmetlerle ilgili olarak da yarın ve öteki gün yeni bir takım çalışmalarımız olacak."



kaynak:f5haber








Etiketler: Türkiye  Den  İdlib  E  10  Bin  Çadırlık  Kamp    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER