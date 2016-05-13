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türkiye'den ev alana oturma ve çalışma izni!

TÜRKİYE'DEN EV ALANA OTURMA VE ÇALIŞMA İZNİ!

Mehmet Şimşek, Türkiye'nin sermaye açlığı olduğunu belirterek, belli bir ölçeğin üzerinde ev alanlara oturma izni ve çalışma izni vereceklerini açıkladı. Şimşek "Ev alanlara oturma izni, çalışma izni vereceğiz çünkü Türkiye'nin sermaye açlığı var” dedi.

Tarih : 13 Mayıs 2016, 10:57
Puan Ver : Türkiye'den Ev Alana Oturma Ve Çalışma İzni!(10/10)12


Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, dünyadan kaliteli akıllı öğrencileri Türkiye'ye çektiklerini, ülkelerinde ilk sıralara girenlere burs verdiklerini belirterek, “Şimdi onları Türkiye'de tutmak için bir model geliştireceğiz. Dünyadan gelip de Türkiye'de yatırım yapanlara, belli bir ölçeğin üzerinde ev alanlara oturma izni, çalışma izni vereceğiz çünkü Türkiye'nin sermaye açlığı var” dedi. 



 



Yük değil güç katacak



Girişimcileri güçlü şekilde desteklediklerinin altını çizen Şimşek, “Şu an bizim tek sermayemiz insanımız ve girişimcimiz, en güçlü tarafımız da bu. Türkiye açık bir ülke. 3 milyon Suriyeli kardeşimize kapımızı açtık. Batı bunu yük olarak görüyor, biz bunu fırsat olarak görüyoruz. İşte bizim farkımız bu. Türkiye'nin açık olması Türkiye'ye uzun vadede yük değil, güç katacak bir gelişme” diye konuştu. 



 



Akıl da sermayedir 



Şimşek, geçen hafta Reform İzleme Grubu'nda önemli düzenlemelerin tartışıldığını ve nihai şeklinin verildiğini anımsatarak, şöyle konuştu:



 



“Biz dünyadan kaliteli akıllı öğrencileri Türkiye'ye çekiyoruz. Kendi ülkelerinde ilk sıralara girenlere burs veriyoruz. Şimdi onları Türkiye'de tutmak için bir model geliştireceğiz. Dünyadan gelip de  Türkiye'de yatırım yapanlara, belli bir ölçeğin üzerinde ev alanlara oturma izni, çalışma izni vereceğiz çünkü Türkiye'nin sermaye açlığı var. Bizim sermayesi olanları da aklı olanları da ki akıl da bir sermayedir, Türkiye'ye çekmemiz lazım. Bunun için de bürokratik süreçleri  kolaylaştırmamız lazım. Hatta dünyaya oranla daha iyi bir ekosistem sunmamız  lazım ve nitekim o ekosistemin bütün unsurları şu anda çalışıyor. İnşallah  Meclisimiz yazın çalışır, bütün düzenlemeler hayata geçer, ekosistem daha da güçlenir.”








Etiketler: Türkiye  Den  Ev  Alana  Oturma  Ve  Çalışma  İzni    haber

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