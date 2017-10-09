TÜRKİYE'DEN DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK İDLİB HAMLESİ! TSK, AFRİN SINIRINA ASKERİ ÜS KURACAK
Fırat Kalkanı Harekatında ÖSO desteğiyle DEAŞ'ı ve PYD'yi kuzeyde durduran TSK, şimdi de İdlib'de Afrin sınırına askeri üs kurarak HTŞ ve PYD'yi kıskaca alacak.
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türkiye, Rusya ve İran'ın vardığı mutabakat sonucunda 'çatışmasızlık bölgesi' ilan edilen İdlib'de üç milyon sivilin güvenliğini korumak ve Fırat Kalkanı Harekatı ile Suriye'nin kuzeyinde terörden arındırılan bölgeyi genişletmek için gerçekleştirilen intikal operasyonu dün de devam etti. Dün sürpriz bir şekilde PYD işgalindeki Afrin'e yakın Atme bölgesinden Türk askeri delegasyonunu taşıyan üç araçlık konvoy güvenlik duvarının kaldırılmasıyla İdlib'e giriş yaptı. Reuters haber ajansı da görgü tanıkları ve muhaliflere dayandırdığı haberinde Türk askeri araçlarının İdlib'e giriş yaptığını doğruladı.
5 EL ATAŞ YAPILDI, PYD PANİKLEDİ
Türk delegasyonu bölgeye giriş yapmadan önce fırtına obüslerinden 5 el atış yapıldı. Önceki gün bölgeye giren ÖSO'ya destek amacıyla yapılan atışların ardından bölge temizlendikten sonra araç konvoyu silahlı muhaliflerin denetiminde İdlib'e girdi. Bu sırada iki İHA istihbarat toplamak için kentin kuzey kısmında uçuşlar yaptı. Askeri delegasyon kentin kuzeyinde yer alan Daretül İzze üzerinden Şeyh Berekat tepesine ulaştı. Afrin'e hemen sınır bölgede bulunan Şeyh Berekat tepesine bu sırada terör örgütü PYD tarafından topçu atışları yapıldığı iddia edildi. Türk askerini taşıyan konvoy üç saat bölgede kaldıktan sonra güvenli bir şekilde Türkiye'ye geri döndü.
ŞEYH BEREKAT TEPESİNE KURULACAK
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre Afrin sınırında bulunan Şeyh Berekat tepesine bir askeri üs kurulması hedefleniyor. Astana'da varılan mutabakat sonucunda İdlib intikali kentin güvenliğini sağlayacakken, diğer yandan kuzeydeki Afrin'de bulunan PYD kuşatılmış olacak. İdlib'in güvenliği ile birlikte bir diğer hedef de Fırat Kalkanı bölgesiyle İdlib arasında bir kuşak oluşturmak. Şeyh Berekat'a kurulacak askeri üs ve sınıra yerleşecek Türk askeri bu plan doğrultusunda atılan adımlardan biri olacak. Böylelikle hem HTŞ militanlarının sınırlardaki denetimi kırılacakken, hem de Akdeniz'e ulaşmak isteyen PYD/PKK koridorunun önü kesilmiş olacak.
"NATO MÜTTEFİKLERİMİZE DESTEK VERİYORUZ"
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Ortadoğu Masası Sözcüsü Eric Pahon, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin İdlib ilinde ateşkesin korunmasına yönelik hamlesi konusunda, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz." açıklaması yaptı. Pahon, şu aşamada operasyona katılmadıklarını ve teröristlerin Suriye'de Esad rejimi sayesinde güçlendiğini belirtti.
30 ZIRHLI DAHA REYHANLI'YA ULAŞTI
İntikalin yapıldığı İdlib'in sınır komşusu Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri hareketlilik sürüyor. Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen yaklaşık 30 araçlık zırhlı personel taşıyıcı ile obüs de sınır karakollarına sevk edildi. Araçların tırlardan indirildiği mahallelerde vatandaşlar, "En büyük asker bizim asker", "Şehitler ölmez vatan bölünmez şeklinde" sloganlar attı. Kaynak: Star
Kaynak: haberinburada
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