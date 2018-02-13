TÜRKİYE'DEN ÇIKMIŞTI! 12 RESTORANINI DAHA KAPATIYOR
Jamie Oliver, geçen yıl iflas eden Zorlu Center'daki restoranının ardından İngiltere'de de 12 restoranını kapatma kararı aldı.
İngiliz şef Jamie Oliver'ın restoran imparatorluğu kan kaybetmeye devam ediyor. Borçları 75 milyon sterlin düzeyini aşan ünlü şef ve zincir restoran sahibi sadece İngiltere'de 37 mekanından 12 tanesini kapatacağı öğrenildi.
450 KİŞİ İŞSİZ KALACAK
Şubat ayı başında Bristol, Reading, Harrogate gibi kentlerdeki restoranların kapanacağını belirten ünlü şefin mahkeme belgelerine göre 12 mekanı daha kapanacak ve 450 kişi işsiz kalacak. İngiliz şef geçen yıl da Zorlu Center'da bulunan şubesini iflas nedeniyle kapatmak zorunda kalmıştı.
Jamie Oliver'ın personeline 2.2 milyon sterlin borcu olduğunu, restoran zincirinin kredi ve banka limitlerini 30 milyon sterlin aştığı ve başta tedarikçiler ile mülk sahipleri olmak üzere 41.3 milyon sterlin de borcu olduğu belirtiliyor.
GEÇEN YIL 10 MİLYON POUND ZARAR ETMİŞTİ
Yemek kitapları, farklı restoran markaları, hayır kuruluşları, medya yapımlarıyla birlikte oldukça popüler bir gastronomi markasının sahibi olan Oliver geçen yıl 10 milyon pound zarar etmiş ve mülk sahiplerine kiraları düşürmesi için çağrıda bulunmuş ve İtalya'daki 6 restoranın kapanmasından Brexit kararını sorumlu tutarak zayıflayan sterlin, artan gıda ve personel maliyet koşullarından dert yanmıştı.
İlk restoranını 2008 yılında Oxford'da açan Jamie Oliver'ın böylelikle Britanya içerisinde 25 ve yurt dışında da 28 restoranı kalmış olacak. Şirketin yeniden yapılanma planının da krediverenler tarafından desteklendiği belirtildi.
Jamie Oliver ve eşi Jools'un 150 milyon pound civarında bir serveti olduğu sanılıyor.
Kaynak: haberinburada
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