

Başika'daki Türk askeri varlığına ilişkin Bağdat ile yürütülen diplomaside gelinen noktanın detaylarına Sabah'tan Ebru Şengül ulaştı. Ankara "İşbirliğine yoğunlaşalım" derken, Bağdat, "Diplomatik çözüm istiyoruz" diyor.







BAĞDAT DA ÇÖZÜM İSTİYOR







Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika kampında Iraklı gönüllülere askeri danışmanlık yapmak için bulunan Türk askerinin varlığına ilişkin Ankara-Bağdat hattında yoğun diplomatik temasların sürdüğü öğrenildi. Görüşmelerin arka planına ilişkin bilgi veren diplomatik kaynaklar, Ankara ve Bağdat'ın her türlü kanaldan temaslarını sürdürdüğünün altını çizdi. Ankara, güvenlik ve işbirliği konusunda ikili mekanizma kurulması teklifini yinelerken, Bağdat'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi.