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türkiye'den başika hamlesi

TÜRKİYE'DEN BAŞİKA HAMLESİ

Başika'daki Türk askeri varlığına ilişkin Bağdat ile yürütülen diplomaside Türkiye istediğini aldı.

Tarih : 02 Ocak 2016, 09:20
Puan Ver : Türkiye'den Başika Hamlesi(9/10)8


Başika'daki Türk askeri varlığına ilişkin Bağdat ile yürütülen diplomaside gelinen noktanın detaylarına Sabah'tan Ebru Şengül ulaştı. Ankara "İşbirliğine yoğunlaşalım" derken, Bağdat, "Diplomatik çözüm istiyoruz" diyor.



BAĞDAT DA ÇÖZÜM İSTİYOR



Türkiye'nin Musul yakınlarındaki Başika kampında Iraklı gönüllülere askeri danışmanlık yapmak için bulunan Türk askerinin varlığına ilişkin Ankara-Bağdat hattında yoğun diplomatik temasların sürdüğü öğrenildi. Görüşmelerin arka planına ilişkin bilgi veren diplomatik kaynaklar, Ankara ve Bağdat'ın her türlü kanaldan temaslarını sürdürdüğünün altını çizdi. Ankara, güvenlik ve işbirliği konusunda ikili mekanizma kurulması teklifini yinelerken, Bağdat'ın teklifi değerlendirdiği ifade edildi.








Etiketler: Türkiye  Den  Başika  Hamlesi    haber

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