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TÜRKİYE'DEN BAE DIŞİŞLERİ BAKANI'NA SERT TEPKİ: MÜSAMAHA GÖSTERMEYİZ


Türkiye'den BAE Dışişleri Bakanı'na Sert Tepki: Müsamaha Göstermeyiz
Tarih : 30 Ağustos 2017, 22:20
Puan Ver : Türkiye'den Bae Dışişleri Bakanı'na Sert Tepki: Müsamaha Göstermeyiz(6/10)2

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, "Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana izlediği politikanın, bu ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ve halkın meşru taleplerini karşılayacak siyasi bir çözüm bulunması amacına matuf olduğu aşikardır." ifadesini kullandı.

"MÜSAMAHA GÖSTERMEMİZ SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Müftüoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in Rus mevkidaşıyla yaptığı ortak basın toplantısında, Suriye bağlamında Türkiye'yi hedef alan ifadeleri hakkındaki soruya cevap verdi.

Müftüoğlu, konuya ilişkin olarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin Suriye krizinin başından bu yana izlediği politikanın, bu ülkenin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunması ve halkın meşru taleplerini karşılayacak bir siyasi çözüm bulunması amacına matuf olduğu aşikardır. Komşusu olması itibarıyla Suriye'deki ihtilaftan en fazla etkilenen ülkelerin başında gelen Türkiye'nin arzusu, Suriye'deki krizin söz konusu ilkeler temelinde en kısa sürede sona erdirilmesi ve bu ülkenin uluslararası toplumun egemen ve muteber bir üyesi olarak varlığını idame ettirmesidir. Bu bağlamda, terörizmle mücadele kisvesi altında sahada oldubittiler yaratarak ülkemizin ulusal güvenliğine kasteden mihraklara müsamaha gösterilmesi de söz konusu olamaz."

"AHLAKİ TUTARLILIKTAN TAVİZ VERİLMEMELİ"

Müftüoğlu cevabında "Türkiye, Suriye'deki yıkımın sorumluluğunun gerçek adreslerinde aranmasının ve bu çabanın gerektirdiği ahlaki duruş ve tutarlılıktan taviz verilmemesinin lazım geldiğine inanmaktadır." ifadesine yer verdi.

İRAN VE TÜRKİYE'Yİ SUÇLAMIŞTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Zeyd, "Eğer Türkiye ve İran, aralarındaki tarihi sömürgeci rekabeti devam ettirirse bugün Suriye'de gördüklerimizi yarın başka ülkelerde de görmeye devam edeceğiz" demişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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