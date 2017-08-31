Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak
Otomobil Üretimi Tüm Zamanların Zirvesinde

TÜRKİYE'DEN ABD'YE SERT TEPKİ: EN SERT BİÇİMDE PROTESTO EDİYORUZ


Türkiye'den ABD'ye Sert Tepki: En Sert Biçimde Protesto Ediyoruz
Tarih : 31 Ağustos 2017, 00:20
Puan Ver : Türkiye'den Abd'ye Sert Tepki: En Sert Biçimde Protesto Ediyoruz(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABDziyareti sırasında PKK'lı teröristler ve yandaşları Türk heyetine saldırmış, olaya müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla teröristler arasında arbede yaşanmıştı.

Korumalar hakkında ABD savcılarının hazırladığı iddianame bugün mahkemece kabul edildi.

Türkiye'den ABD'nin bu skandal hamlesine cevap da gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ESEFLE KARŞILIYORUZ"

Vaşington Bölgesi Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı'nın, Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgâhı önünde 16 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin kabul edildiğini açıklaması esefle karşılanmıştır.

"EN SERT BİÇİMDE PROTESTO EDİYORUZ"

Olayın ABD yerel güvenlik makamlarının ciddi ihmalleri, heyetimizin güvenliğinin sağlanamaması ve gösterici kisvesi altındaki PKK terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarından kaynaklandığı daha önce ABD makamlarına birçok düzeyde ve defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen, olay yerinde bulunmayan, hatta hiç ABD'ye gitmemiş olan isimlerin dahi suçlandığı haksız ve yanlı bir iddianamenin kabul edilmesini en sert biçimde protesto ediyoruz. Konuya ilişkin tepkimiz, ABD'nin Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Tamamen siyasi bir yaklaşımla, dayanaksız ve haksız şekilde bu noktaya getirilen ve ABD'de bazı siyasi çevrelerin konuyu tırmandırma gayretlerinin bir parçası olarak gördüğümüz bu gelişme hususunda hukuki yollardan mücadele hakkımızı saklı tutuyoruz.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  Den  Abd  Ye  Sert  Tepki  En  Sert  Biçimde  Protesto  Ediyoruz  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER