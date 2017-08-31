Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABDziyareti sırasında PKK'lı teröristler ve yandaşları Türk heyetine saldırmış, olaya müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarıyla teröristler arasında arbede yaşanmıştı.

Korumalar hakkında ABD savcılarının hazırladığı iddianame bugün mahkemece kabul edildi.

Türkiye'den ABD'nin bu skandal hamlesine cevap da gecikmedi. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

"ESEFLE KARŞILIYORUZ"

Vaşington Bölgesi Yüksek Mahkemesi Başsavcılığı'nın, Vaşington Büyükelçiliğimiz ikametgâhı önünde 16 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan olaylara ilişkin iddianamenin kabul edildiğini açıklaması esefle karşılanmıştır.

"EN SERT BİÇİMDE PROTESTO EDİYORUZ"

Olayın ABD yerel güvenlik makamlarının ciddi ihmalleri, heyetimizin güvenliğinin sağlanamaması ve gösterici kisvesi altındaki PKK terör örgütü yandaşlarının provokasyonlarından kaynaklandığı daha önce ABD makamlarına birçok düzeyde ve defalarca dile getirilmiş olmasına rağmen, olay yerinde bulunmayan, hatta hiç ABD'ye gitmemiş olan isimlerin dahi suçlandığı haksız ve yanlı bir iddianamenin kabul edilmesini en sert biçimde protesto ediyoruz. Konuya ilişkin tepkimiz, ABD'nin Ankara Büyükelçisine de iletilmiştir.

"HUKUKİ HAKLARIMIZI SAKLI TUTUYORUZ"

Tamamen siyasi bir yaklaşımla, dayanaksız ve haksız şekilde bu noktaya getirilen ve ABD'de bazı siyasi çevrelerin konuyu tırmandırma gayretlerinin bir parçası olarak gördüğümüz bu gelişme hususunda hukuki yollardan mücadele hakkımızı saklı tutuyoruz.

Kaynak: haberinburada