Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın "yerli ve milli enerji kaynaklarının artırılması" hedefiyle Türkiye doğal gazda da ticaret merkezi oluyor. Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın 1 Nisan 2018'de devreye alınacağını açıkladığı yeni doğal gaz piyasasıyla 10 önemli adım hayata geçirilecek.

DOĞAL GAZ - ELEKTRİK PİYASASI ARASINDAKİ DENGESİZLİK BİTECEK

Buna göre Türkiye ve yakın bölgesindeki ülkelerin doğal gazı bu piyasada fiyatlanacak. Doğal gaz ticareti yapmak isteyenler elektronik platform üzerinden alış-satış teklifi verecek. Eşleşen teklifler BOTAŞ elektronik bülten tablosuyla sisteme girecek. Bu sistem doğal gaz-elektrik piyasası arasındaki dengesizliğe son verecek. Piyasa dışında tedarik edilen dengeleme gazı da platformda fiyatlanacak. Petrol endeksli kontratlar yerine satıcı-alıcıyı risklerden koruyan fiyatlar baz alınacak. Tedarik-talepte bağımlılık son bulacak. Ticarete konu doğal gaz miktarı artacak. Ortaya çıkacak dengesizlikler konusunda uzlaşma işlemini EPİAŞ yürütecek.

ENERJİDE HAMLE YILI

AK Parti ekonomi yönetiminin hazırladığı rapora göre enerji faturası aşağı çekilecek, tüketim miktarı artırılacak, dışa bağımlılık azalacak, yerli imalat artacak. Yenilenebilir enerjinin ekonomiye katkısı üst düzeye çıkarılacak. Enerji yatırımları büyümeye ivme katacak.

Kaynak: haberinburada