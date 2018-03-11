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Türkiye'deki tutuklu askerler Yunanistan'ı karıştırdı!

TÜRKİYE'DEKİ TUTUKLU ASKERLER YUNANİSTAN'I KARIŞTIRDI!

Türkiye sınırını geçtikten sonra Edirne'de tutuklanan iki Yunan askeri Yunanistan'ı karıştırdı. Savunma bakanı "Askerlerimiz esir" derken, Dışişleri Bakan Yardımcısı itiraz etti.

Tarih : 11 Mart 2018, 15:00
Puan Ver : Türkiye'deki Tutuklu Askerler Yunanistan'ı Karıştırdı!(7/10)3

İki Yunan askerinin Türkiye sınırını geçtikten sonra Edirne'de yasak askeri bölgede yakalanarak tutuklanmasına ilişkin olarak Yunanistan'daki tartışmalar devam ediyor.

Önceki gün askerlerin komutanları başka görevlere tayin edilmişti. Dün ise Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgios Katrougalos arasında 'esir' tartışması çıktı. Katrougalos, Kammenos'un Yunan askerlerini 'esir' olarak tanımlamasına itiraz etti.

KAMMENOS: ASKERLERİMİZ ESİR

Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos Güney Kıbrıs'taki Andreas Papandreu Hava Üssü'nü ziyaretinde bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin tutukladığı iki askere de değinen Kammenos, 'Helenizm'in parti çıkarlarından daha üstün olduğunu' belirterek partileri uyardı. Kammenos Türkiye'nin uluslararası hukuka aykırı davrandığını da iddia ederek 'İki Yunan askerinin esir alınmasında görüldüğü gibi Türkiye'nin AB yerine başka bir yolu tercih etti. Türklerin elinde tutulan 2 askerin esir olduğu konusunda hükümette görüş ayrılığı bulunmuyor. Çok yakında icra edilecek AB-Türkiye zirvesi öncesi 'esir' Yunan askerleri sorununun çözümünü bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

KATROUGALOS: ESİR DEĞİLLER

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Katrongulos Kammenos'un bu açıklamalarına tepki gösterdi.

Kammenos'un esir tabirine katılmadığını söyleyen Katrongulos, 'Her siyasetçinin olayları farklı üslupla adlandırma hakkı var. Bununla birlikte benim için önemli olan adlandırma değil askerlerin bir an önce Yunanistan'a dönmesi... Bunun içinde Türkiyedeki prosedürün bitmesini bekliyoruz.' açıklamasını yaptı.

ASKERLERİN SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın askerlerle ilgili soruşturması ise devam ediyor. Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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