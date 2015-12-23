

Türkiye'de 14 Aralık'tan bu yana Türkiye'de binlerce siteyi hedef alan ve düne kadar yoğun olan siber saldırıların sorumluluğunu Anonymous üstlendi.







Anonymous saldırılara gerekçe olarak Rusya ve Putin'in Türkiye'yi hedef alan IŞİD petrolü suçlamalarını gösterdi. Anonymous 40 bine yakın siteye saldırı düzenlendiğini açıkladı.







Anonymous "IŞİD'i desteklemekten vazgeçmezseniz internetinize ve bankalarınıza saldırmaya devam edeceğiz ve hükümet sitelerinizi çökerteceğiz. Havalaanlarınızı, askeri kurumlarınızı ve özel kurumlarla devlet organlarınızı hedef alacağız. Banka altyapınızı yok edeceğiz" tehdidi savurdu.