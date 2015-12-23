O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

türkiye'deki sitelere saldırıları anonymous üstlendi

TÜRKİYE'DEKİ SİTELERE SALDIRILARI ANONYMOUS ÜSTLENDİ

Türkiye'deki 400 bine yakın “.tr” uzantılı internet sitesine 14 Aralık'ta başlayan siber saldırıları Anonymous üstlendi.

Tarih : 23 Aralık 2015, 09:34
Puan Ver : Türkiye'deki Sitelere Saldırıları Anonymous Üstlendi(10/10)12


Türkiye'de 14 Aralık'tan bu yana Türkiye'de binlerce siteyi hedef alan ve düne kadar yoğun olan siber saldırıların sorumluluğunu Anonymous üstlendi.

 

Anonymous saldırılara gerekçe olarak Rusya ve Putin'in Türkiye'yi hedef alan IŞİD petrolü suçlamalarını gösterdi. Anonymous 40 bine yakın siteye saldırı düzenlendiğini açıkladı.

 

Anonymous "IŞİD'i desteklemekten vazgeçmezseniz internetinize ve bankalarınıza saldırmaya devam edeceğiz ve hükümet sitelerinizi çökerteceğiz. Havalaanlarınızı, askeri kurumlarınızı ve özel kurumlarla devlet organlarınızı hedef alacağız. Banka altyapınızı yok edeceğiz" tehdidi savurdu.








Etiketler: Türkiye  Deki  Sitelere  Saldırıları  Anonymous  Üstlendi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER