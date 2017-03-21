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türkiye'deki ilk dijital tasarım stüdyosu ıbm'den

TÜRKİYE'DEKİ İLK DİJİTAL TASARIM STÜDYOSU IBM'DEN

IBM'in Türkiye'deki ilk Dijital Tasarım Stüdyosu, Turkcell'in dijital ürün ve hizmetleri ile müşteri deneyiminde fark yaratmasına odaklanacak.

Tarih : 21 Mart 2017, 11:45
Puan Ver : Türkiye'deki İlk Dijital Tasarım Stüdyosu Ibm'den(8/10)5


IBM'in Türkiye'deki ilk Dijital Tasarım Stüdyosu, Turkcell'in dijital ürün ve hizmetleri ile müşteri deneyiminde fark yaratmasına odaklanacak.



IBM, Türkiye'deki ilk dijital tasarım stüdyosunu kurmak üzere Turkcell ile iş birliğine vardı. Açılacak yeni stüdyo, Turkcell'in ürünlerini ve hizmetlerini dijitalleştirmeye, yeni dijital ürün ve hizmetler üretmeye yönelik çalışmalarında fark yaratacak deneyimler tasarlanması için destek verecek. Yapılan iş birliğiyle IBM, Turkcell'e özel kurduğu Dijital Tasarım Stüdyosu aracılığıyla hizmet verecek. Turkcell aynı zamanda dünyanın en büyük küresel dijital ajansı olan IBM iX'den (Interactive Experience – Etkileşimli Deneyim) dijital danışmanlık ve deneyim tasarımı konularında hizmet alacak.



IBM Türk Genel Müdürü Defne Tozan Turkcell ile yaptıkları iş birliğiyle ilgili şunları söyledi; “Tüm dünyada dijital dönüşüm yeni trend haline geldi, etkileşim tasarımı ve dijital deneyim müşteri deneyiminde özel bir yere sahip oldu. Bu stüdyo, Turkcell'in çeşitli kanallarda ve müşteriyle temas noktalarında dijitalleşmesini bir üst noktaya taşımasında önemli bir rol oynayacak. İki şirket tarafından atılan bu adım, dijital teknolojilerle desteklenen, yeni ve cazip müşteri deneyimleri yaratma konusundaki vizyonunu yansıtıyor.”



Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serkan Öztürk; Turkcell için dijitalleşmenin çok önemli ve ana odaklardan biri olduğunun altını çizerek şöyle konuştu: “Mobil teknolojiler bize artık konuşmanın ötesinde hayata dair pek çok şeyi mobil olarak sunabilmemiz için fırsat veriyor. Müşterilerimize en kapsamlı mobil hayatı, ihtiyaçlarına ve kendilerine özelleşmiş olarak sunmak için çalışıyoruz. Bu noktada yaptığımız iş birliği müşterilerimize eşsiz bir dijital deneyim yaşatmak adına son derece önem taşıyor.”



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