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türkiye'deki binlerce ınstagram hesabı tehlikede!

TÜRKİYE'DEKİ BİNLERCE INSTAGRAM HESABI TEHLİKEDE!

Google Play üzerinde 13 adet zararlı yazılım keşfedildi. Oltamala yöntemiyle Instagram hesaplarını ele geçirmeye çalışan uygulamalardan 7'si Türkçe. Kurtulmanız için bunları yapmanız gerekiyor

Tarih : 29 Mart 2017, 12:44
Puan Ver : Türkiye'deki Binlerce Instagram Hesabı Tehlikede!(8/10)6



Google Play üzerinde Instagram hesaplarını ele geçirmek için tasarlanmış 13 uygulama bulundu.




7'si Türkçe dilinde hazırlanan uygulamaların özellikle Türkiye'de bulunan hesapları hacklemek için tasarlandığı belirtiliyor.




Antivirüs firması ESET tarafından yapılan açıklamada, Instagram kimlik bilgilerini oltalama yoluyla ele geçirerek uzak bir sunucuya gönderildiği belirtildi.



 



kaynak:habertürk











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