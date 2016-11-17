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türkiye'de yüz nakli olan nergis hayatını kaybetti!

TÜRKİYE'DE YÜZ NAKLİ OLAN NERGİS HAYATINI KAYBETTİ!

Hatice Nergis, literatüre 'Türkiye'nin yüz nakli yapılan 'ilk kadını' olarak geçmişti

Tarih : 17 Kasım 2016, 11:06
Puan Ver : Türkiye'de Yüz Nakli Olan Nergis Hayatını Kaybetti!(9.6/10)13



Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde yaşayan Hatice Nergis, 15 yaşındayken çiftçi babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu damak, çenei, sol gözü ve üst dudağını kaybetti.




17 Mart 2012'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 12 kişilik tarafından İstanbul'da intihar eden Moldova asıllı Türk vatandaşı Olga Aygün'ün yüzünün nakledildiği Hatice Nergis, literatüre 'Türkiye'nin yüz nakli yapılan 'ilk kadını' olarak geçti.




Aynı zamanda Türkiye'de yüz nakli yapılan 3'üncü hasta olan Hatice Nergis, pazar günü birden rahatsızlanarak babasına ağrıları olduğunu söyledi.




Hastaneye götürülen Nergis'e ağrı kesici iğne yapıldı. Ağrıları devam edince Ankara'ya sevk edilen Nergis, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



 



kaynak:habertürk












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