

Ayaklıcaoluk Mahallesi'nde yaşayan Hatice Nergis, 15 yaşındayken çiftçi babasına ait av tüfeğinin ateş alması sonucu damak, çenei, sol gözü ve üst dudağını kaybetti.



17 Mart 2012'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 12 kişilik tarafından İstanbul'da intihar eden Moldova asıllı Türk vatandaşı Olga Aygün'ün yüzünün nakledildiği Hatice Nergis, literatüre 'Türkiye'nin yüz nakli yapılan 'ilk kadını' olarak geçti.