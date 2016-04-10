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TÜRKİYE'DE YOLSUZLUĞA KARŞI ÖNLEM ALINMADIĞI KANAATİ HAKİM


TÜRKİYE'DE YOLSUZLUĞA KARŞI ÖNLEM ALINMADIĞI KANAATİ HAKİM
Tarih : 10 Nisan 2016, 10:02
Puan Ver : Türkiye'de Yolsuzluğa Karşı Önlem Alınmadığı Kanaati Hakim(5/10)4


17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun kilit ismi Rıza Sarraf'ı ABD'de tutuklatan New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara, Türkiye'de yolsuzluğa karşı gerekli önlemlerin alınmadığına dair bir kanaat olduğunu söyledi.



İktidar yanlısı basında hakkında çıkan iddialara da değinen Bharara, “İşimizi kimseden korkmadan yapacağız” diye konuştu.





Hürriyet'ten Razi Canikligil'in haberine göre, Bharara, bu yılki New York Basın Birliği'nin geleneksel yıllık konferansının açılış konuşmasını yaptı. Sarraf'ın tutuklanmasının ardından, Türkiye'nin en merak ettiği insanlardan biri haline gelen Bharara, kendisine yönelik ilgiyi şöyle anlattı: “3 hafta önce İran asıllı Türk vatandaşı Zarrab için iddianame hazırlayıp tutukladığımızda 8 bin 100 Twitter takipçim varken dört gün içinde tamamı Türkiye'den 270 bin kişiye ulaştım. Bunun nedeni iddianamenin, Türkiye'de çok geniş haber yapılması, hükümetin aynı şahsın adının geçtiği yolsuzluklar karşısında mücadele etmemesi kanaatiydi.”



Türkiye'de insanların medyanın özgür olduğuna inanmadığını kaydeden Bharara, “Bu yüzden sosyal medyaya yüklendiler. ‘Türkiye'de yolsuzluğa karşı gerekli önlemlerin alınmadığı' yönündeki kamuoyunda yaygın bir kanaat var. Bu konuda bir yorumda bulunmayacağım. Ancak böyle bir kanaatin var olduğu bir gerçek” dedi.








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