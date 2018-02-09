TÜRKİYE'DE VERGİ MÜKELLEFİ SAYISI 10,6 MİLYON OLDU
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre,Türkiye'deki vergi mükellefi sayısı Ocak ayı itibarıyla 10,6 milyon oldu.
Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen ay itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısı 1 milyon 883 bin 698 olarak kayıtlara geçti.
10,6 MİLYON VERGİ MÜKELLEFİ BULUNUYOR
Ocak itibarıyla ülkede 2 milyon 712 bin 460 gelir stopaj, 1 milyon 882 bin 297 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 764 bin 310 kurumlar, 775 bin 487 basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyon 595 bin 203 katma değer vergisi mükellefi bulunduğu tespit edildi.
Böylece ülkedeki vergi mükelleflerinin sayısı geçen ay itibarıyla 10 milyon 613 bin 455 kişi oldu.
Kaynak: haberinburada
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