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Türkiye'de Vergi Mükellefi Sayısı 10,6 Milyon Oldu

TÜRKİYE'DE VERGİ MÜKELLEFİ SAYISI 10,6 MİLYON OLDU

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre,Türkiye'deki vergi mükellefi sayısı Ocak ayı itibarıyla 10,6 milyon oldu.

Tarih : 09 Şubat 2018, 12:20
Puan Ver : Türkiye'de Vergi Mükellefi Sayısı 10,6 Milyon Oldu(5/10)1

Gelir İdaresi Başkanlığı verilerine göre, ülkede geçen ay itibarıyla gelir vergisi mükellefi sayısı 1 milyon 883 bin 698 olarak kayıtlara geçti.

10,6 MİLYON VERGİ MÜKELLEFİ BULUNUYOR

Ocak itibarıyla ülkede 2 milyon 712 bin 460 gelir stopaj, 1 milyon 882 bin 297 gayrimenkul sermaye iradı (GMSİ-kira geliri vergisi), 764 bin 310 kurumlar, 775 bin 487 basit usulde vergilendirilen gelir ve 2 milyon 595 bin 203 katma değer vergisi mükellefi bulunduğu tespit edildi.

Böylece ülkedeki vergi mükelleflerinin sayısı geçen ay itibarıyla 10 milyon 613 bin 455 kişi oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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