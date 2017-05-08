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TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYON: 124 KİŞİ GÖZALTINDA


TÜRKİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYON: 124 KİŞİ GÖZALTINDA
Tarih : 08 Mayıs 2017, 14:31
Puan Ver : Türkiye'de Uyuşturucu Operasyon: 124 Kişi Gözaltında(8/10)6


Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, İzmir, Uşak, Manisa, Aydın ve Denizli'de 109 kişi gözaltına alındı.



İzmir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesince, Konak, Karabağlar, Bornova, Buca ve Bayraklı merkez ilçeleri ile Ödemiş, Aliağa ve Çeşme ilçelerinde 380 polis ve 135 ekiple 41 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.



Operasyonda haklarında yakalama kararı bulunan 45 şüpheliden 21'i gözaltına alındı.



Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda satışa hazır 136 paket bonzai ve 5 paket metamfetamin, 34 gram esrar, 35 uyuşturucu hap, 15 kök Hint keneviri, 100 gram kenevir tohumu, 648 paket kaçak sigara, 2 pompalı tüfek ve 8 fişek ile kuru sıkıdan bozma bir tabanca ele geçirildi.



 



kaynak:memurlar








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