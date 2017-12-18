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Türkiye'de sahte plaka devri kapanıyor! Artık taklit edilemeyecek

TÜRKİYE'DE SAHTE PLAKA DEVRİ KAPANIYOR! ARTIK TAKLİT EDİLEMEYECEK

Terör olayları, hırsızlık ve kapkaç olaylarında sık karşılaşılan sahte plaka dönemi, taklit edilmesinin engelleneceği yeni mühür sistemiyle tarih oluyor.

Tarih : 18 Aralık 2017, 13:00
Puan Ver : Türkiye'de Sahte Plaka Devri Kapanıyor! Artık Taklit Edilemeyecek(9/10)5

1 Ocak 2018 tarihinde ülke genelinde plaka basımı yapılan odalarda uygulanmaya başlayacak olan yeni mühür ve beratları Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın'ın talimatlarıyla yurt genelinde plaka basımına yetkili olan odalara ulaştırılmaya başlandı. Tokat'ta kendilerine beratın ulaşmasıyla birlikte yılbaşı beklenmeden yeni mühürle işlem yapılmaya başlandığını söyleyen Tokat Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Zeki Yakar, bu yeni sistemin sahte plaka basımlarının önlenmesi adına güzel bir çalışma olduğunu söyledi.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Eğitim ve Kamu İlişkileri Biriminden Ali Seydi Aydoğan, mührün en büyük özelliğinin izinin darphanede basılmasından dolayı sahtesinin yapılamayacak olması olduğuna dikkat çekerek bu çalışmayla terör olayları, hırsızlık ve kapkaç gibi suçların da engellenmesini hedeflediklerini belirtti.

PLAKAYA YENİ MÜHÜR

Aydoğan, "Yaşanan terör olaylarının ve hırsızlık vakalarının, kapkaçların, bunların engellenmesi adına yeni bir mühür basıldı. Mührün özelliği, kendi izinin darphanede basılmış olması ve artık sahtesinin yapılamayacağı. En önemli özelliği budur efendim. Sayın Genel Başkanımız Fevzi Apaydın'ın girişimleri neticesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve darphane ile yapılan çalışmalar suretiyle buradaki çalışmalara başladık ve yurt genelinde bu mühürlerimizi takdim etmeye devam ediyoruz. Ay sonunda bütün ülkemiz genelindeki plaka mühürlerini teslim etmiş olacağız, yılbaşı itibariyle de başlamış olacak" dedi.

PLAKAYLA HIRSIZLIĞA SON

Yılbaşından itibaren başlatılacak olan yeni mühür sistemi vatandaşları da memnun etti. Vatandaşlardan Ahmet Dursun önceki yıllarda bir arkadaşının araç plakasının kopyalanarak hırsızlık olayı gerçekleştirildiğini, bu tür olayların önlenmesi adına yapılan bu çalışmanın çok önemli ve güzel bir çalışma olduğunu ifade etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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