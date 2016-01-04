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türkiye'de otomotiv pazarı uçtu rusya'da ise çöktü

TÜRKİYE'DE OTOMOTİV PAZARI UÇTU RUSYA'DA İSE ÇÖKTÜ

2015'te Türkiye'de otomotiv pazarı coştu, Rusya dibe vurdu. Türkiye'de otomotiv pazari 2015'i rekorla kapatmaya hazırlanırken, Rusya'da ise büyük çöküş yaşanıyor. Rusya hükümeti 2016'da 700 milyon dolarlık otomobil teşviği verecek.

Tarih : 04 Ocak 2016, 09:21
Puan Ver : Türkiye'de Otomotiv Pazarı Uçtu Rusya'da İse Çöktü(10/10)9


Uçak krizi sonrasında Türkiye'ye ekonomik yaptırımları devreye sokan Rusya'da otomotiv pazarı basta olmak üzere ekonomide işler hiç yolunda gitmiyor. Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye ve Rusya arasında patlak veren siyasi kriz aralık ayında derinlik kazanırken, 2016'da iki ülke arasındaki ticarette nasıl bir gelişme yaşanacağı ise endişeyle bekleniyor. Ama bir gerçek var ki, 2016'da Rusya Türkiye'ye daha çok ihtiyaç duyacak.



Çünkü rublenin tarihi değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak ekonomideki yavaşlama Rusya'yı köşeye sıkıştırmış durumda. Türkiye'ye ekonomik yaptırımları devreye sokan Rusya'da otomotiv pazarı başta olmak üzere işler yolunda gitmiyor. Türkiye'de otomotiv pazarı 2015'i 1 milyon adedi aşarak rekorla kapatmaya hazırlanırken, Rusya'da ise adeta çöküş yaşanıyor.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz ekim ayında Rusya'nın yerli Otomobil şirketi AvtoVaz'ın ürettiği son model ‘Lada Vesta'yı test etmişti. Ancak Putin'in desteğine rağmen araç beklenen performansı gösteremedi.








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