

Uçak krizi sonrasında Türkiye'ye ekonomik yaptırımları devreye sokan Rusya'da otomotiv pazarı basta olmak üzere ekonomide işler hiç yolunda gitmiyor. Rus uçağının düşürülmesinin ardından Türkiye ve Rusya arasında patlak veren siyasi kriz aralık ayında derinlik kazanırken, 2016'da iki ülke arasındaki ticarette nasıl bir gelişme yaşanacağı ise endişeyle bekleniyor. Ama bir gerçek var ki, 2016'da Rusya Türkiye'ye daha çok ihtiyaç duyacak.







Çünkü rublenin tarihi değer kaybı ve petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak ekonomideki yavaşlama Rusya'yı köşeye sıkıştırmış durumda. Türkiye'ye ekonomik yaptırımları devreye sokan Rusya'da otomotiv pazarı başta olmak üzere işler yolunda gitmiyor. Türkiye'de otomotiv pazarı 2015'i 1 milyon adedi aşarak rekorla kapatmaya hazırlanırken, Rusya'da ise adeta çöküş yaşanıyor.







Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz ekim ayında Rusya'nın yerli Otomobil şirketi AvtoVaz'ın ürettiği son model ‘Lada Vesta'yı test etmişti. Ancak Putin'in desteğine rağmen araç beklenen performansı gösteremedi.