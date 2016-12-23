

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.







Buna göre, ülke genelinde kasımda satılan konut sayısı, bir önceki aya göre yüzde 1,8, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 25,1 artarak 132 bin 655 oldu.







İstanbul 22 bin 499 konut satışıyla en yüksek paya (yüzde 17) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 15 bin 302 konut satışıyla (yüzde 11,5) Ankara, 7 bin 891 konut satışıyla (yüzde 5,9) İzmir izledi.







Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konutla Hakkari, 44 konutla Ardahan ve 49 konutla Şırnak olarak kaydedildi.







kaynak:ahaber