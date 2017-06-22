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türkiye'de kişi başına 5,5 gram altın düşüyor

TÜRKİYE'DE KİŞİ BAŞINA 5,5 GRAM ALTIN DÜŞÜYOR

TCMB, 436 ton altın rezerviyle merkez bankaları arasında 11. sırada yer alırken Türkiye'de kişi başına düşen altın miktarı 5,5 gram olarak hesaplandı. İsviçre, kişi başına 124 gram altınla dünyada ilk, Yemen 0.06 gramla son sırada yer alıyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 13:46
Puan Ver : Türkiye'de Kişi Başına 5,5 Gram Altın Düşüyor(8/10)6


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 436 ton altın rezerviyle merkez bankaları arasında 11. sırada yer alırken Türkiye'de kişi başına düşen altın miktarı 5,5 gram olarak hesaplandı.



Dünya Altın Birliği, Dünya Bankası ve ülkelerin istatistik kurumlarından derlediği bilgilere göre, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında İsviçre, haziran ayı itibarıyla merkez bankasında bulunan yaklaşık bin 40 ton altın rezervinden kişi başına düşen 123,5 gram altınla dünyada ilk sırada yer aldı.



Bu ülkeyi kişi başına 49 gram altınla Lübnan, 41,1 gramla Almanya, 40,4 gramla İtalya ve 37,1 gramla Portekiz izledi.



 



kaynak:milliyet








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