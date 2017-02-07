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türkiye'de kaç kişi oyun oynuyor? duyunca şaşıracaksınız!

TÜRKİYE'DE KAÇ KİŞİ OYUN OYNUYOR? DUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ!

Gelişen teknolojiyle birlikte oyunlarda hayatımızın içine fazlasıyla girmeye başladı. Peki Türkiye'de kaç kişi oyun oynuyor? İşte size cevabı.

Tarih : 07 Şubat 2017, 10:35
Puan Ver : Türkiye'de Kaç Kişi Oyun Oynuyor? Duyunca Şaşıracaksınız!(7/10)7


Gelişen teknolojiyle birlikte oyunlarda hayatımızın içine fazlasıyla girmeye başladı. Peki Türkiye'de kaç kişi oyun oynuyor? İşte size cevabı.



Netmarble EMEA CEO'su Barış Özistek tarafından yapılan açıklamaya göre, “Türkiye'de oyuncu sayısı ise 30 milyon, her ay aktif olarak oyun oynayan kişilerin sayısı bu rakama ulaşmış durumda (Bu oyuncuların çoğu online oyun oynuyor).  Türkiye'de nüfusun neredeyse yarısı oyun oynuyor, artık oyun dünyası demek yerine toplumun oyun oynadığından bahsetmemiz mümkün. Bu artışın asıl sebebi ise mobil oyunların akıllı telefon ve tabletlerle toplumun her kesimine yayılması. Oyun kültürü 7'den 70'e herkesin hayatında en önemli eğlence mecrası haline geldi. Artık mobil ile birlikte mekandan ve zamandan bağımsız olarak insanlar her yerde oyun oynuyor, ve bunu eskisi gibi saklamıyor” dedi.



Oyunların değeri her gün artıyor



Dünya oyun pazarı büyümeye ve değerlenmeye devam ediyor.  Hali hazırda dünya oyun pazarı 110 milyar dolar civarında bir değere sahip. Bu pazarın 40 milyar dolarını ise mobil oyunlar oluşturuyor. Türkiye'de ise oyun pazarının yaklaşık 600 milyon dolarlık bir seviyeye geldiğini söyleyebilir. Böyle giderse 2017 yılı içerisinde 1 milyar dolarlık bir seviyeyi yakalayabiliriz. Bakalım önümüzdeki günler ne gösterecek.



Endüstrinin en iyi depolama kapasitesi








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