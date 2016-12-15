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türkiye'de işsizlik oranları açıklandı

TÜRKİYE'DE İŞSİZLİK ORANLARI AÇIKLANDI

Türkiye'de işsizlik oranı, Eylül ayında yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.

Tarih : 15 Aralık 2016, 10:12
Puan Ver : Türkiye'de İşsizlik Oranları Açıklandı(5/10)2



Türkiye'de işsizlik oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde işsiz sayısı, 420 bin kişi artarak 3 milyon 523 bin kişi oldu.



 



kaynak:trthaber









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