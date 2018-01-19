TÜRKİYE'DE İLK! BAYERN MÜNİH MAÇINI KADIN SPİKER ANLATACAK
Şampiyonlar Liginde temsilcimiz Beşiktaş'ın Bayern Münih'le karşılaşacağı maçı Türkiye'nin tek kadın spikeri Semahat Özdoğan anlatacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turundan Bayern Münih ile eşleşen temsilcimizin Beşiktaş'ın 14 Mart'ta oynayacağı maçta izleyicileri büyük bir sürpriz bekliyor.
14 Mart 2018 tarihinde Beşiktaş ve Bayern Münih arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi maçını Türkiye'nin ilk ve tek maç anlatan kadın spikeri Semahat Özdoğan'ın anlatması planlanıyor.
MAÇ KADINLAR GÜNÜNE DENK GELİYOR
Tivibu ekranlarından yayınlanacak maçın, Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamına denk gelmesinden dolayı böyle bir proje planlandığı öğrenildi. Güzel spiker Semahat Özdoğan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ve altına yaptığı yorumlar hazırlıklara başladığı yorumlarına neden oldu.
Kaynak: haberinburada
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