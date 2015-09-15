Kanser tanısı alan erkeklerin yüzde 24.1'ine prostat kanseri teşhisi konuluyor. Türkiye'de her 12 erkekten birinin prostat kanserine yakalandığını belirten Ürolog Prof. Sinan Sözen, ürolojik şikayetler yaşayan çok sayıda erkeğin utandığı için doktora gitmediğini söylüyor.



Üroonkoloji Derneği 2. Başkanı Prof. Dr. Sinan Sözen, 14-18 Eylül Üroloji Haftası ve 15 Eylül Dünya Prostat Günü dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, prostatın erkeklerde sık görülen kanserler arasında yer aldığını belirterek, “Prostat kanserinin meydana gelmesinde neyin sebep olduğu tam olarak bilinmemektedir. Ürolojik şikâyetleri olan kişilerin doktora başvurmayı ihmal etmelerindeki en önemli etkenlerden biri de utanma nedeniyle yakınmaların göz ardı edilmesidir” dedi.