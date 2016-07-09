Baş döndüren bir hızla gelişen teknolojinin yetersiz kaldığı alanlardan biri de korsan yazılımlar. Lisanssız ve yasal olmayan yazılım kullanımı küresel boyutta ciddi bir sorun.



Yapılan araştırmalara göre dünya çapında bilgisayarlarda kurulu uygulamaların yüzde 43'ü lisanssız.



Sektörün korsan yazılım nedeniyle uğradığı zarar 62.7 milyar dolar. Türkiye'de de korsan yazılım çok yaygın: Kullanılan her 100 yazılımdan 60'ı korsan. Bunun ticari değeri ise yaklaşık 1,08 milyon TL.



Avrupa Birliği'nin 2013 İlerleme Raporu'nda Türkiye'nin fikri mülkiyet hakları açısından AB müktesabatıyla ileri seviyede uyum içinde olduğu belirtildi. Ancak Türkiye'de fikri mülkiyet hakları açısından sorun, mevzuatta değil uygulamada yaşanıyor. Korsan yazılım kullanımı buna en iyi örneklerden biri.



Uluslararası yazılım şirketi Symantec'in yaptığı araştırma, 2013'te bir önceki yıla göre yüzde 62'lik veri ihlali artışı yaşandığını ve bu ihlallerin yalnızca 8 tanesinin her birinde 10 milyondan fazla kimliğin ele geçirildiğini ortaya koyuyor.



Lisanslı olmayan ve telif hakları yasalarıyla çelişen korsan yazılımlarla küresel boyutta mücadele eden Business Software Alliance, 22 bin kurumsal çalışan ve 2020 bilgi teknolojisi yöneticisinin katılımıyla bir araştırma gerçekleştirdi. Bu araştırmadan çıkan sonuçlar çarpıcı:



– Dünya çapında bilgisayarlar üzerinde yüklü uygulamaların yüzde 43'ü lisanssız. Bu durumun yarattığı finansal kayıp yaklaşık 62,7 milyar dolar olarak hesaplanıyor.



– Kurumların sadece yüzde 35'inde lisans yönetimine ilişkin politikalar var.



– Lisanssız yazılım kullanımıyla bilgi güvenliği risklerinin artmasına rağmen kullanıcıların yüzde 64'ünü en çok endişelendiren konu, hack'lenmek.



– Yöneticilerin güvenlik tehditleri listelerinin başında; veri kaybı riski, firma bilgilerine yetkisiz erişimin takip edilememesi, zaman ve maliyet artışı ve fikri mülkiyet ya da özel mülkiyet bilgilerinin kaybı konuları yer alıyor.



– Türkiye'de kullanılan her 100 yazılımdan 60'ı korsan. Kullanımda olan lisanssız yazılımların toplam ticari değeri yaklaşık 1,08 milyon TL.



– Lisanssız yazılım kullanım oranı AB'de yüzde 36, Japonya'da yüzde 21, ABD'de yüzde 20 seviyesinde.



Yazılım korsanlığının, teknoloji şirketlerinin inovasyon kazandırma ve iş oluşturma yeteneğini zorlaştırdığını belirten Servet Gözel, “Bunun başlıca 3 sonucu var; yerel BT hizmeti veren şirketler zarar görüyor. Hükümetin vergi gelirlerinde kayba neden oluyor. Siber suç ve güvenlik sorunları artıyor” dedi.



Korsan yazılım kullanımıyla ilgili riskler ve kullanımı engellemek için şu öneriler sıralanıyor:



– Yazılım varlıklarını satın alma, kurulum, taşıma, yenileme ve imha etme süreçlerine birçok fonksiyon dahil oluyor. Maliyetler yükseliyor, gereksiz yatırımlar ve fazla finanslama gibi tablolar ortaya çıkabiliyor.



– Birçok firma için finansal, yasal ve düzenleyici konular ya da fazla lisanslama açısından önemli riskler bulunuyor. İyi kontrol edilen bilgi teknolojileri departmanlarında bile lisanssız yazılımlar, onaylanmamış satın almalar ya da dağıtıma ilişkin yanlış anlaşılmalar, denetime kadar uzun süre fark edilemiyor.



– ‘Yazılım varlık yönetimi' adlı süreç korsanda mücadelede etkili sonuç veriyor.