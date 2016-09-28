

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Metin Kaplan '29 Eylül Kalp Günü' dolayısıyla yaptığı açıklamada, kalp krizinde vaktinde müdahalenin önemine vurgu yaptı.







Kalp ve damar hastalıklarının, özellikle kalp krizinin Türkiye'de görülen ölümlerin en sık nedenleri içinde oluğunu belirten Kaplan, "Türkiye'de her 10 ölümden 4'ü kalp krizi nedeniyle meydana gelmektedir. Kalp krizine bağlı toplam ölümlerin yarısı, belirtilerin başladığı ilk 3-4 saat içinde ve çoğunlukla hastaneye ulaşmadan önce gerçekleşmektedir. Kalp krizi sırasında kalbe gelen kan akımı bozulmaktadır. Kalbe gelen kan akımının eski düzeyine gelmesi ne kadar gecikirse kalpte oluşan hasar o kadar artmakta, kişi hayatını kaybedebilmekte veya ilerleyen yaşamında yaşam kalitesini bozan sorunlarla karşılaşmaktadır. Kalp krizi geçiren bir kişi için tedaviye başlanıncaya dek geçen süre en önemli faktörlerden birisidir. Bu nedenle kalp rahatsızlıklarında ilk iki saatte doğru tedaviye erişmek hayati önem taşımaktadır" dedi.