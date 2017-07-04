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Türkiye'de Hava durumu 4.Temmuz.2017

TÜRKİYE'DE HAVA DURUMU 4.TEMMUZ.2017

Bunaltıcı sıcakların ardından beklenen serin hava sonunda geldi. Hava durumu bugün nasıl olacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar İstanbul'da serin sabaha uyandı.

Tarih : 04 Temmuz 2017, 09:47
Puan Ver : Türkiye'de Hava Durumu 4.Temmuz.2017(7/10)9


  Dün akşam saatlerinde Edirne'yi etkileyen, sele ve çatı uçmalarına sebep olan yağmur bu sabah Yalova'yı etikledi, yollar selden etkilendi, ulaşımda aksaklıklar meydana geldi. Peki İstanbul'da yağışlar ne zaman başlayacak ve ne kadar sürecek?



Sıcakların bezdirdiği birçok vatandaş tarafından hasretle beklenen serin hava bugün geldi. Trakya üzerinden giren yağışlı hava sıcaklıkları mevsim normallerine getirecek. Yaz sıcakları devam edecek olsa da aşırı sıcaklar biraz mola verecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Çorum ve Kütahya çevreleri ile Giresun, Rize ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde, akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kıyı ilçeleri ve Sinop'un batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise, iç ve batı kesimlerde 4 ila 10 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artarak mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.



 



 



kaynak:hurriyet








Etiketler: Türkiye  De  Hava  Durumu  4Temmuz2017    haber

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