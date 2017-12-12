Girişimciler, özellikle yıllık güneşlenme gün sayısının fazla olduğu Şanlıurfa, Gaziantep, Diyarbakır gibi Güneydoğu kentleri ile İç Anadolu Bölgesinde Konya ve çevresindeki kentlerde güneş enerjisi yatırımlarına yöneldi.

10 YILDA 10 BİN MEGAWATT BAŞTA GÜNEŞ ENERJİSİ HEDEFİ

Daha önce Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki hedeflerinden bahseden Bakan Berat Albayrak, "Hükümetimizin koyduğu önemli hedeflerden bir tanesi olan 10 yılda 10 bin megawatt rüzgar, 10 bin megawatt başta güneş enerjisi olmak üzere, yenilenebilir enerji sepetine katkıda bulunmasını sağlayacağız. YEKA modeliyle sadece yenilebilir enerjinin kapasite olarak değil, aynı zamanda teknolojilerinin de Türkiye'de olmasını sağlayacak ve bunun yanında 10 yıl Ar-Ge şartıyla bu teknolojilerin geliştirilmesine, bölgemizdeki kapasiteyi de görerek, daha yaygın kullanılmasına önemli katkı sağlayacak" demişti

TEŞVİKLER ARTIŞTA ETKİLİ OLDU

Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelini değerlendirmek isteyen girişimciler, halk arasında "güneş tarlası" olarak da nitelendirilen güneş enerjisi santrali kurma çabalarını hızlandırdı.

Geçen yıl 800 megavat olan GES kurulu gücü, hükümetin teşviklerle desteklediği yatırımlar sonucu yılın ocak-ekim döneminde 2 bin megavatın üzerine çıktı. Lisanssız güneş enerjisi santrallerinin sayısı ise bin 42'den 2 bin 442'ye ulaştı.

"LİSANSSIZ ÜRETİME YOĞUN İLGİ"

Harran Üniversitesi (HRÜ) GAP Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği (YENEV) Merkezi Müdürü Doç. Dr. Azmi Aktacir, Türkiye'de güneş enerjisinden faydalanma oranının her geçen gün arttığını söyledi.

Güneş enerjisinden para kazanabileceğini anlayan yatırımcıların hızla santral kurduğunu belirten Aktacir, yenilenebilir enerji alanında sağlanan kolaylıkların da yatırımları artırdığını anlattı.

"GES YATIRIMLARI BU YIL İÇERİSİNDE BÜYÜK BİR PATLAMA YAPTI"

Aktacir, küçük yatırımcıların da santral kurma işine ciddi manada yöneldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"GES yatırımları bu yıl içerisinde büyük bir patlama yaptı. 2016 kapasitesi yaklaşık 800 megavat iken, ekim ayı itibarıyla 2 bin megavatın üzerine çıktı. Bu mevcut gücün yaklaşık 3 kat artması anlamına geliyor. Bu dönem lisansız güneş enerjisi santrallerinin sayısı bin 42'den 2 bin 442'ye ulaştı. Lisanssız üretimlerle ilgili ciddi bir artış söz konusu. Lisanssız üretimde küçük yatırımcılar bu işi oldukça benimsedi çünkü enerji yatırımları ülkemizde oldukça karlı bir sektör haline geldi. Bu yıl yatırımların artmasında iletim hatlarındaki kiralama bedellerinin zamlanması da etkili oldu."

Devletin lisanssız güneş enerjisi santrallerinde üretilen 1 kilovat elektriğe 10 yıl süreyle 13,3 centten alım garantisi verdiğini anımsatan Aktacir, alım garantisinin dolar bazlı olması dolayısıyla üretilen birim elektrik miktarı başına gelirin hemen her yıl büyük olasılıkla artacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada