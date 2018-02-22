

Son dönemlerin en fazla gelişim gösteren sektörleri arasında yer alan oyun sektörü ilerleyişine emin adımlar ile devam ediyor. Özellikle e spor oyunları ve turnuvalarının sektörde hızlı yükselişi ile inanılmaz boyutlar kazanan oyun sektörü birçok farklı sektörü geride bırakmış durumda.







Dünya genelinde gerçekleştirilen e spor turnuvaları, fuarlar ve birçok farklı etkinliğin yanı sıra sosyal medyada gamer olarak adlandırılan oyun fenomenleri ile oldukça geniş bir kitleye sahip. E spor oyunları uzun yıllardır aramızda olan ancak son yıllarda profesyonelleşme ile oldukça ses getiren bir sektör haline geldi.







Özellikle League of Legends, Counter Strike: Global Offensive, Dota 2 gibi oyunların büyük hayran kitlesine sahip olması ile düzenlenen turnuvalar sayesinde geniş kitlelere ulaşıldı. Son yıllarda oldukça ses getiren bir gelişmede e spor oyunları olimpiyat oyunları içerisinde yer alacak haberi oldu. Öümüzdeki Olimpiyatlar olmasa da bile bir sonraki Olimpiyatlarda spor dalı olarak kabul edileceği söylenen e spor oyunları hem oyuncu hemde izleyici kitlesini her geçen gün daha da arttırıyor.







Oyun sektörünün gelişmesinde büyük payı olan bir diğer kol ise oyun yayıncıları oldu. Youtube, twitch gibi platformlar üzerinden yaptıkları yayınlar ile sektörün gelişmesinde büyük payı olan diğer bir deyiş ile gamer'lar yaptıkları reklamlar ile sektöre büyük katkıda bulundular. Yıllardır var olan ancak adı pek bilinmeyen bu reklam çalışmalarına influencer marketing denmektedir.







Peki influencer ne demek sorusuna bakacak olursak, oyun yayıncılarının yanı sıra genel anlamı ile sosyal medya fenomenlerinin markalar ile yaptığı çalışmalara verilen addır. Fenomen isimlerin sayfalarında markaların sunduğu ürünleri deneyimleyerek takipçilerine aktarmasına verilen isime influencer marketing denir. İnfluencer marketing çalışmalarında sosyal medya fenomenleri ürünlerin tanıtımını ve deneyimlerini takipçilerine anlatarak bir anlamda reklam çalışması gerçekleştirmektedir.







İnfluencer çalışmalarında marka ve fenomenleri bir araya getiren ve anlaşmaların gerçekleşmesin sağlayan isim ise ajanslardır. Özellikle oyun yayıncılarının yapacakları tanıtımlarda oyun ajansları bu iki isimi bir araya getirmektedir. Game Turkey ajansları brçok marka ve ismi bir araya getirerek influencer marketing çalışması gerçekleştirmektedir.