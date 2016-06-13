

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de otomotiv pazarının 1 milyonu aşıp tarihi seviyeye ulaşmasında otomobil satışlarının payı büyük. 725 bin 596 adet otomobilin satıldığı 2015 yılında en büyük rekabet ise 3'üncülük için gerçekleşti. Volkswagen ve Renault'nun açık ara birinci ve ikinci sırada yer aldığı büyük rekabette Hyundai, Toyota, Fiat, Ford ve Opel arasında yaşanan 3'üncülük savaşını 2015 yılında 50 bin 131 adetle Hyundai kazandı. Toyota 47 bin 916 adetle 4'üncü, Fiat 47 bin 363 adetle 5'inci, Ford 47 bin 158 adetle 6'ıncı Opel ise 47 bin adetle yılı 7'nci sırada tamamladı. Yani 5 sırayı çok küçük adetler belirledi.







2016 yılını da hızlı başlayan otomotiv pazarı 5 ayın sonunda 267 bin adetlik otomobil satışını geçerek yeni bir rekora göz kırptı. Hedeflerin yükseldiği pazarda 3'üncülük için 5 marka arasındaki rekabet ise daha şimdiden kızışmaya başladı. Ocak-Mayıs dönemde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) verilerine göre, binek oto satışlarında Renault 41 bin 846 adetle, Volkswagen de 34 bin 160 adetle ilk iki sırayı alıyor. Yıl sonunda da bu markaların en tepedeki yerlerini korumalarına kesin gözüyle bakılırken, üçüncülük için ise yine kıyasıya rekabet yaşanacağı ortada. Ocak-Mayıs performanslarına bakıldığında 2015'te olduğu gibi üçüncü foto finişle belli olacak gibi görünüyor. 5 aylık dönemde Hyundai 18 bin 654 adetle üçüncü sırada bulunurken, Opel 18 bin 249 adetle dördüncü, Fiat 18 bin 43 adetle beşinci, Toyota 16 bin 476 adetle altıncı ve Ford 16 bin 22 adetle yedinci durumda.