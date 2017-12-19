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Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
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Türkiye'de eğitim harcamaları 160 milyar lirayı aştı

TÜRKİYE'DE EĞİTİM HARCAMALARI 160 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Türkiye'de eğitim harcamaları, geçen yıla göre yüzde 18,9 artarak 160,8 milyar liraya ulaştı.

Tarih : 19 Aralık 2017, 15:00
Puan Ver : Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı(9/10)5

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılına ilişkin "Eğitim Harcamaları İstatistikleri"ni açıkladı. Buna göre, geçen yıl eğitim harcamaları yüzde 18,9 artışla 160 milyar 873 milyon lira olarak gerçekleşti. Söz konusu dönemde harcamaların en çok arttığı eğitim düzeyi, yüzde 31,6 ile ortaöğretim oldu.

EN FAZLA YÜKSEK ÖĞRETİME HARCAMA YAPILDI

Türkiye'de eğitim harcamalarının, gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı 2015 yılında yüzde 5,8 iken, bu oran 2016'da yüzde 6,2'ye yükseldi. Geçen yıl yapılan eğitim harcamalarının yüzde 74,2'si devlet tarafından finanse edilirken, hane halklarının eğitim harcamalarının payı yüzde 18,8 olarak hesaplandı.

Devlet kurumlarınca yapılan harcamaların yüzde 29,8'ini (31 milyar 348 milyon lira) yükseköğretim, yüzde 28,1'ini (29 milyar 524 milyon lira) ilkokul oluşturdu. Özel kurumların eğitim harcamalarının ise yüzde 43,3'ü (11 milyar 613 milyon lira) yükseköğretim, yüzde 32,6'sı (8 milyar 752 milyon lira) ortaöğretime yapıldı.

ÖĞRENCİ BAŞINA 7 BİN 449 LİRA HARCANDI

Öğrenci başına yapılan eğitim harcaması 2015'te 6 bin 382 lira iken, 2016 yılında 7 bin 449 lira oldu.

Eğitim düzeylerine göre değerlendirildiğinde, 2016 yılında öğrenci başına harcamanın en yüksek olduğu eğitim düzeyi 14 bin 201 lirayla yükseköğretim olarak kayıtlara geçti.

Öğrenci başına toplam eğitim harcaması geçen yıla göre yüzde 16,7 arttı. Eğitim harcamalarının 2016 yılında bir önceki yıla göre en fazla artış gösterdiği eğitim düzeyleri ise yüzde 30,7 ile ortaöğretim ve yüzde 20,2 ile ilkokul oldu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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