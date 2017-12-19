Türkiye, AB ülkeleriyle kıyaslandığında en ucuz doğal gaz tüketen ülke konumuna geldi. Elektrik ücretlerinde ise Türkiye, AB'de ikinci sırada yer alıyor.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre; AB ülkelerinde konutlarda kullanılan her 100 kilovatsaat doğal gaza ödenen ortalama fiyat 5,8 euro olarak hesaplanırken, Türkiye'de bu rakam 2,6 euro seviyesinde seyrediyor.

28 AB ÜLKESİNDEN DAHA UCUZ

Avrupa'da aynı dönemde konutlarda 100 kilovatsaat başına en pahalı doğalgaz kullanan ülke 12,1 euro ile İsveç olurken, bu ülkeyi 8,1 euro ile Danimarka, 7,7 euroyla Portekiz, 7,6 euroyla Hollanda ve 7 euroyla İtalya izliyor.

Türkiye'de hanelerin 100 kilovatsaat başına doğalgaz için ödedikleri fiyat 28 AB üyesi ülkeden daha düşük bir seviyede bulunuyor.

TÜRKİYE ELEKTRİKTE EN UCUZ İKİNCİ ÜLKE

Türkiye'de elektrik, AB üyesi 27 ülkeden daha uygun fiyatla tüketiliyor. Verilere göre, Türkiye'de 100 kilovatsaat elektrik 2017'nin ilk yarsında ortalama 10,5 avroya satılıyor. Bu rakamlara göre, Türkiye, bu yılın ilk yarısında evlerde kullanılan elektrikte Avrupa'nın en ucuz ikinci ülkesi konumunda bulunuyor.

Kaynak: haberinburada