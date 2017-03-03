

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 72 yaşındaki şarkıcı, bir arkadaşından dizlerinin üzerine çökmesini istiyor ve IŞİD'in dünyayı şoke eden cinayetlerine benzer bir şekilde boğaz kesme hareketi yapıyor.







Stewart'ın bu hareketi “iğrenç”, “aptalca” ve “kurbanlara ve ailelerine karşı saldırganca” olarak nitelendirildi. İnsanlar Stewart'ın “sir” unvanının alınması çağrısında bulundu.







kaynak:sözcü