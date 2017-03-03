TÜRKİYE'DE DE ÇOK SEVİLEN ÜNLÜ YILDIZDAN BÜYÜK SKANDAL!
Dünyaca ünlü İngiliz müzisyen Rod Stewart, eşi Penny Lancaster ve arkadaşlarıyla Abu Dabi'de gezerken, IŞİD katliamlarını anımsatan bir video çekince eleştiri oklarının hedefi oldu.
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre; 72 yaşındaki şarkıcı, bir arkadaşından dizlerinin üzerine çökmesini istiyor ve IŞİD'in dünyayı şoke eden cinayetlerine benzer bir şekilde boğaz kesme hareketi yapıyor.
Stewart'ın bu hareketi “iğrenç”, “aptalca” ve “kurbanlara ve ailelerine karşı saldırganca” olarak nitelendirildi. İnsanlar Stewart'ın “sir” unvanının alınması çağrısında bulundu.
kaynak:sözcü
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