TÜRKİYE'DE ÇOK TEHLİKELİ OLAN HİTLER'İN GİZLİ SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ!
Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, Hitler'in gizli silahı olan kırmızı cıva ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Ardahan ve Kars'ta düzenlenen operasyonda, 25 gram kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları öne sürülen 5 zanlı gözaltına alındı.
KIRMIZI CIVA SATTIKLARI TESPİT EDİLDİ
Bir istihbaratı değerlendiren Ardahan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, bazı kişilerin ellerindeki kırmızı cıvayı satmaya çalıştıkları tespit edildi.
5 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine Kars ve Ardahan'daki bazı adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, Ü.S, Ş.G, B.Y, Y.Ç ve M.Ç. yakalandı.
Gözaltına alınan zanlılardan 25 gram kırmızı cıva, birer ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ile 8 fişek ele geçirildi.
Zanlıların Ardahan İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.
HİTLER'İN GİZLİ SİLAHI
Türkiye'deki söylentiye göre 'kırmızı cıva' zamanında Hitler tarafından icat edilmiş gizli bir silahtı ve Almanlar onu televizyon tüplerine saklamıştı.
Yine 2009'da Suudi Arabistan'da insanlar 40'lı, 50'li yılların yapımı Singer marka dikiş makinelerine hücum ettiler. Sebep aynıydı, o makinelerde de Hitler'in gizlediği 'kırmızı cıva' vardı.
Tabii bu hücumların sebebi, 'kırmızı cıva'nın kilosunun 300 bin ila 1.8 milyon dolar arasında ettiğine dair inançtı."
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar