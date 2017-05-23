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türkiye'de bulunan rezerv için sıraya girdiler!

TÜRKİYE'DE BULUNAN REZERV İÇİN SIRAYA GİRDİLER!

Bursa'da değeri 500 milyar doları bulan mermer rezervi için Maden OSB kurulacak. Rezervlerin 900 yıla yeteceği söyleniyor.

Tarih : 23 Mayıs 2017, 13:48
Puan Ver : Türkiye'de Bulunan Rezerv İçin Sıraya Girdiler!(5/10)6


Türkiye'de çeşitli üniversitelerden uzmanlarca yapılan araştırmalarda yaklaşık 500 milyar dolarlık mermer rezervinin bulunduğu belirtilen Bursa'nın dağ ilçelerinden Orhaneli'de, 61 girişimcinin yatırım için taahhütte bulunduğu bildirildi.



Orhaneli Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 6 üniversitenin öğretim üyelerinden oluşan bir ekibin, Erenler bölgesinde mermer rezervi araştırması yaptığını anımsattı.



500 MİLYAR DOLARLIK REZERV VE TAM 900 YIL YETECEK KAPASİTEDE



Bu çalışmanın 4 yıl kadar sürdüğünü aktaran Tatlıoğlu, "Yüzde 10 imalatla, yüzde 90'ı zayi olduğu düşünülerek yaptıkları araştırmaya göre, 500 milyar dolarlık mermer rezervi olduğunu, sadece Erenler bölgesinde 900 yıl yetecek kadar mermer bulunduğunu söylediler. Bunu bir basın açıklamasıyla duyurdular, bildiri ve kitapçıklar bastılar. Bu hocalarımızdan aldığımız bilgiye göre baktığımızda bizim orada Erenler bölgesi gibi 3-4 yerimiz var." diye konuştu.



 



 



kaynak:gazetevatan








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