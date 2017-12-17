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türkiye'de bitcoin'le ev satışı başladı

TÜRKİYE'DE BİTCOİN'LE EV SATIŞI BAŞLADI

Tüm dünyayı kasıp kavuran ve rekorları alt üst eden Bitcoin ile alışveriş her geçen gün yaygınlaşıyor. Türkiye'de de bazı gayrimenkul firmaları ev satışında Bitcoin kabul etmeye başladı.

Tarih : 17 Aralık 2017, 18:10
Puan Ver : Türkiye'de Bitcoin'le Ev Satışı Başladı(7/10)6


Son dönemde sıkça gündeme gelen Bitcoin'le ilgili tartışmalar sürse de bu sanal ödeme türüyle satış yapan Türk işletme sayısı artıyor. Ülkemizde gayrimenkulden E-ticarete, perdeden kitaba kadar pek çok alanda bitcoin'le alışveriş yapılabiliyor. Bitcoin'i ödeme aracı olarak kabul eden işletme sayısı her geçen yıl artıyor. Türkiye'de şu anda 40-50 arasında işletme sanal para birimiyle ödeme alıyor.



5 BİTCOİN'E BİR DAİRE



Milliyet'in haberine göre satışlarda bitcoin de kabul ettiklerini belirten gayrimenkul satış yetkilisi, "Henüz satış yapmadık ama ilgilenenler var. Bir tüketici yurtdışından Japonya'dan, biri de yurtiçinden ilgileniyor. Dairenin büyüklüğüne bağlı olarak bitcoin bedeli belirliyoruz. 360 bin TL'lik bir daire 5.30 bitcoin fiyata sahip. Daire fiyatları 15.30 bitcoin'e kadar gidiyor" dedi



henüz bu sanal para üzerinden satış yapmamış. Demirbaş, Kitap alanında bunu ilk kendilerinin uyguladığını ve bir risk görmediklerini kaydetti.



İŞLEMLER 5-6 DAKİKA SÜRÜYOR



Bitcoin'le satış yapmanın bir riski olmadığını dile getiren gayrimenkul firmasının satış yetklisi "Biz Avustralya'daki bir müşterimize daire sattık. Avustralya dolarını alabilmek için üç gün bekledik. Bu bekleyişi nasıl hızlandırırız derken böyle bir formül aklımıza geldi. Bitcoin'le satış yapmaya karar verdik. Alışverişte kullanımının önünde engel yok. Gönderildiği tarihteki kurdan bitcoin olarak alabiliyoruz. Türk borsasındaki kuru kabul ediyoruz. Alınca TL'ye çeviriyoruz. Herhangi bir riski yok. Çok da büyük kolaylık sağlıyor. Avustralya'dan dolar üç günde gelirken, bitcoin'le işlem 5-6 dakika sürüyor" diye anlattı.



İKİ DİLİM PİZZAYA 175 MİLYON DOLAR ÖDEDİ



Dünyada bitcoin'le alışverişte ilginç örnekler de çıkıyor. 2010 yılında ilk bitcoin alışverişini yapmak için girişimde bulunan bir bilişimci elinde olmadan hayatının en büyük hatasını yaptı. Bitcoin Talk forumuna kendisi için iki pizza alan kişiye 10 bin bitcoin ödeyeceğini yazdı. Bu mesajına bir kullanıcıdan cevap geldi ve alışveriş tamamlandı. Ancak 10 bin bitcoin'in değeri bugün 175 milyon dolara denk geliyor. Bu kişi bitcoin'leri elinde tutsaydı tarihin en pahalı pizzasını yemek yerine lüks bir hayat yaşayacaktı.



 



 



 



 



 



 



Kaynak: haberinburada

 






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