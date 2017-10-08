Türkiye'de üretilen kalp, küp ve yıldız şeklindeki karpuz, kavun, elma, limon ve salatalığın ihracatını hedefleyen girişimci, talep aldğı Katar ve İtalya'yla yurt dışı pazarına açılmayı hedefliyor. Japonya ve Amerika'nın üretim ve ihracatını yaptığı şekilli meyve pazarında patentli ürünleriyle yerini alan Türk şirketi, iç pazara sunduğu ürünleri, diğer ülkelere ihraç etmek için girişimlerini arttırdı. İş adamı Orman Mühendisi İsmail Yanarateş, katma değeri düşük bir ürünü katma değeri yüksek bir ihracat ürünü haline getirdiklerini ve yüzlerce kişiye istihdam sağladıklarını, bunun da kendileri için son derece değerli olduğunu belirtti.

"2 MİLYON LİRALIK AR-GE YATIRIMIYLA 4 YILDA PATENT ALINDI"

2 milyon liralık Ar-Ge yatırımı ve 4 yıllık çalışma sonunda Türkiye'de patentini aldıkları kalp, küp ve yıldız şeklindeki PVC meyve-sebze kalıplarıyla üretim gerçekleştirdiklerini ifade eden Yanarateş, ürünlerinde yüksek kalite ve verim elde etmek, rekabette öne geçmek için yerinde üretim modeliyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Yanarateş, bu kapsamda, Adana'da limon, İstanbul'da kavun, karpuz ve salatalık, Mersin, Kahramanmaraş ve Niğde'de elma, Osmaniye'de de kavun ve karpuz üretimi yaptıklarına dikkat çekti.

"ŞU ANDA BİZDEN BAŞKA ÜRETİCİ YOK"

Türkiye'nin şekilli meyve-sebze pazarına kendi ürünleriyle girdiğini vurgulayan Yanarateş, şöyle devam etti:

"Ailemiz dört nesildir tarımla uğraşıyor. Japonya seyahatim sırasında şekilli meyveleri görmüştüm. Bu ürünlerin Rusya, Avrupa ve Körfez ülkelerine ihracatı yapılıyor. Japonya ve Amerika pazara hakim durumda. 'Türkiye'de de neden olmasın?' diye düşündüm. Ülkemiz, coğrafi konum itibariyle pazara çok yakın. Bu nedenlerle üretime başladık. Böylelikle, dünyada 2,5 milyar dolarlık ihracat hacmine sahip şekilli meyve pazarında Türkiye de yerini alacak. Şu anda İtalya ve Katar'la görüşmelerimiz sürüyor. En yakın zamanda ihracata başlamayı hedefliyoruz."

KAVUN- KARPUZ 180, ELMA 23, LİMON 20, SALATALIK 7 LİRADAN SATILIYOR

Yanarateş, ürünlerini adet olarak satışa sunduklarını kaydederek, kalp ve küp şeklindeki kavun ve karpuzun 180, elmanın 23, limonun 20, kalp ve yıldız şeklindeki salatalığın ise 7 liradan alıcıyla buluştuğunu belirterek, "Hangi meyve hangi ilde daha kaliteli üretiliyorsa üretimi orada gerçekleştiriyoruz. Doğal yöntemlerle üretim yapıyoruz. Türkiye'de şekilli meyve üretimine ilk biz başladık ve şu anda başka üretici yok. Bundan dolayı da çok mutluyuz" diye konuştu.Ürünlerinin, seçkin market, restoran ve otellerde yer aldığını aktaran Yanarateş, "Bu ürünler yemek sunumunda tasarım amaçlı kullanıyor. Marketlerden ve online satış sitemizden satın alınarak hediye amaçlı da kullanılabiliyor. Yılda ortalama 60 bin adet karpuz-kavun, 20'şer bin adet limon ve elma ile 100 bin adet salatalık ürütiyoruz" ifadesini kullandı.

Kaynak: haberinburada