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Türkiye'de bir ilk! Yüzen enerji devreye girdi

TÜRKİYE'DE BİR İLK! YÜZEN ENERJİ DEVREYE GİRDİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan İstanbul Enerji ve İSKİ, Türkiye'deki ilk Yüzer Güneş Enerji Santralini Büyükçekmece Gölü üzerinde devreye aldı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 17:50
Puan Ver : Türkiye'de Bir İlk! Yüzen Enerji Devreye Girdi(9/10)5

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirak şirketi olan İstanbul Enerji ve İSKİ Türkiye'deki ilk Yüzer Güneş Enerji Santrali'ni Büyükçekmece Gölü üzerinde devreye aldı. Uygulamasında tasarlanan iki farklı yüzdürücü sistemin kullanıldığı santral havadan görüntülendi.

HER YIL 210 TON KARBONMONOKSİT SALINIMI ENGELLENECEK

960 adet 260W gücünde polikristal fotovoltaik panelin kullanıldığı santralin yapımında korozyona dayanıklı malzemeler kullanıldı. Türkiye de ilk olmasıyla dikkat çeken santral sayesinde her yıl 210 ton karbondioksit salınımının engellenmesi planlanıyor. Santralle, İstanbul'da artan enerji ihtiyacını karşılamak için geniş yüzey alanına sahip olan su havzalarının ve barajların şehrin elektrik üretimine katkıda bulunmasını da hedefleniyor.

Yenilebilir enerji kaynaklardan enerji üretiminin arttırılmasının hedeflendiği Yüzer Güneş Enerji Santralinin havadan görüntülerinde gölün yüzeyindeki paneller görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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