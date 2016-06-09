

Türkiye'de ilk defa Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde hayata geçirilen bir projeyle binlerce kerevit Fırat Nehri'ne uyum sağlamaları için suya bırakıldı.







Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kerevit aşılama projesiyle, binlerce kerevit Fırat'a uyum sağlamaları için suya bırakıldı. Surtepe köyü yakınlarında bulunan kum ocağındaki suni havuzlara bırakılan kerevitlerin Fırat Nehri'nin suyuna adaptasyon sağlamaları amaçlanıyor. Suya bırakılan kerevitler adaptasyon sağladıkları takdirde bölgede bulunan barajlara ve göllere nakledilecek. Kerevitlerin altyapısı oluşturulduktan sonra çiftçilere avcılık konusunda eğitim verilecek ve yeni bir istihdam alanı açılacak. Binlerce kişiye iş alanı oluşturması amaçlanan projenin ilk adımında teknelere konulan kerevitler kum almak için kepçeler tarafından açılan suni havuzlara bırakıldı.







BİRECİK-KARKAMIŞ GÖLÜNDE 17 BİN TON ÜRETİM







Birecik Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünde görevli Su Ürünleri Mühendisi Oğuzhan Kuzucu, kerevit aşılama projesiyle birlikte bölgedeki su ürünleri potansiyelinin yükseleceğini ifade ederek, “Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi tarihi kadar eski olan Fırat Nehrinde balıkçılık, Karkamış ve Birecik barajlarının yapımına kadar bölgemizin endemik türü olan Şabut balığının avcılığı ile meşhurdur. Ayrıca baraj göllerimizde halen yaşamlarını sürdüren Fırat Kaplumbağası da bölgemizin endemik türlerinden olup ilçemizin önemli değerlerindendir. İlçe sınırlarında barajların yapımına müteakip Karkamış Baraj Gölünde ilk alabalık yetiştiriciliği 1990'lı yılların sonunda Birecik Kaymakamlığı ve İlçe Tarım Müdürlüğünün ortak projeleri ile başlamıştır. Anılan dönemde kültür balıkçılığına yabancı olan bölgemiz bugün Karkamış Baraj Gölünde 28 adet su ürünleri üretim işletmesi ve yıllık 17 bin ton üretim kapasitene sahiptir” dedi.