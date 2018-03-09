Hastalarla İlişkiye Giren İki Hemşire Tutuklandı
Netflix İle Görüşmeler Tamam, Obama Çiftinin Programı Yolda
Cengiz Ünderli Roma, Evinde Çok Farklı
Ahmet Şık Cezaevinden Çıktı! İşte İlk Görüntüler
Avrupa'da Daçka Fırtınası! Yarı Finale Çıktılar
Şeyma Subaşı Kuğu Gibi Süzüldü, Gören Gözler Kamaştı
İşte Ümit Özat'a Göre Şampiyonluğun En Büyük Adayı
Abdullah Avcı'dan Ağır Yenilgi Sonrası İlk Sözler: Bize Hiç Yakışmadı
Son Dakika! Abd'de Silahlı Saldırı! Rehineler Var, Operasyon Sürüyor
Fenerbahçe Doğuş'tan Büyük Başarı! Play-Off'u Garantiledi
Önce Ergenekon Sonra Cumhuriyet! İşte 834 Günü Hapiste Geçen Ahmet Şık'ın Hikayesi
Akit Tv'nin Olay Sunucusunun Sicili Kabarık! Ağzına Geleni Söylemiş
Mal Paylaşımı İçin Kardeşi Ve Yeğenlerine Kurşun Yağdırdı
Ahmet Şık Ve Murat Sabuncu Tahliye Edildi
Türkiye, Münbiç Konusunda Abd İle Anlaşmaya Vardı
Başakşehir, Alanya'da Fena Dağıldı! Tam 5 Gol, 2 Kırmızı Kart
Beşiktaş Maçı Öncesi Başakşehir'e Büyük Darbe! 2 Yıldız Cezalı
Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli
Teröristlerin Planı Boşa Çıkacak! Köprüler Afrin Yolunda
'mahalleme Hizmet Gelmiyor' Diyen Muhtar İntihar Etti

Türkiye'de bir ilk! Erciyes Dağı'nda kayaklı defeli

TÜRKİYE'DE BİR İLK! ERCİYES DAĞI'NDA KAYAKLI DEFELİ

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde, Kayseri Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan yöresel kıyafetleri, 10 kayakçı pist üzerinde kayarak sergiledi.

Tarih : 09 Mart 2018, 22:10
Puan Ver : Türkiye'de Bir İlk! Erciyes Dağı'nda Kayaklı Defeli(10/10)6

Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayseri Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan yöresel kıyafetlerle defile düzenlendi.

YÖRESEL KIYAFETLERİ KAYAKÇILAR PİSTTE SERGİLEDİ

Türkiye'nin önemli kış turizmi bölgelerinden birisi olan Erciyes Kayak Merkezi'nde Selçuklu'dan günümüze kadar olan yöresel kıyafetler, 10 kayakçı tarafından pist üzerinde kayarak sergilendi. 8'i kadın 10 kayakçı, Erciyes A.Ş. ve Erciyes Karakol Komutanlığı ekiplerinin güvenlik önlemi eşliğinde üst gondol bölgesinden alt gondol bölgesine kadar kaydı.

"KAYAKLI DEFİLE TÜRKİYE'DE BİR İLK"

Etkinlik hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Erciyes'in sadece kış sporları için değil aynı zamanda birçok sosyal aktiviteye imkan sağladığının altını çizdi. Etkinliğin Türkiye'de ilk kez kayaklı defile düzenlendiğini belirten Cıngı, "Erciyes'te Büyükşehir Belediyemizin devasa yatırımlarıyla uluslararası bir kayak merkezi işletiyoruz ama Erciyes'imizin sadece kış sporları için değil aynı zamanda birçok sosyokültürel aktivite için de imkan olduğunu göstermek amacıyla zaman zaman farklı faaliyetlerimiz oluyor. Bunlardan bir tanesini de bugün yaşıyoruz. Kayseri Olgunlaştırma Enstitüsü'nün hazırlamış olduğu Selçuklu'dan günümüze kadar geleneksel kıyafetlerimizle öğrencilerimiz kayakla defile yapacaklar. Benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk kayaklı defile olacak. Gayet güzel, ilgi ve alaka çeken hoş bir faaliyet olarak tarihe geçecek diye ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH GÜZEL NETİCE ALIRIZ"

Cıngı ayrıca, "İnşallah güzel bir netice alırız ve yavaş yavaş bu gibi faaliyetler yapan, yaptığı ürünleri göstermek isteyen markalarımız, işletmelerimiz, kurumlarımız da Erciyes'te bu maksatla bir kullanım sahası bulurlar" diyerek sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Türkiye  De  Bir  İlk  Erciyes  Dağı  Nda  Kayaklı  Defeli    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER