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Türkiye'de bir ilk! Bisiklet taksi hizmete girdi, hem de ücretsiz

TÜRKİYE'DE BİR İLK! BİSİKLET TAKSİ HİZMETE GİRDİ, HEM DE ÜCRETSİZ

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde karbon salınımını azaltmak için alınan 3 adet elektrikli "bisiklet taksi" hizmete başladı.

Tarih : 27 Ocak 2018, 11:00
Puan Ver : Türkiye'de Bir İlk! Bisiklet Taksi Hizmete Girdi, Hem De Ücretsiz(8/10)4

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde karbon salınımını azaltmak için alınan 3 adet elektrikli bisiklet taksi hizmete başladı. İklim değişikliği ile mücadele etmek ve vatandaşları bisiklet kullanıma teşvik etmek amacı ile Türkiye'de bir ilk olarak alınan elektrikli bisikletler 8 ay boyunca vatandaşlara ücretsiz şekilde hizmet verecek.

YAŞLILARA, ENGELLİLERE VE HAMİLELERE HİZMET VERECEK

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz" projesi kapsamında belirli güzergahlarda ulaşım sağlayacak elektrikli bisiklet taksiler, öncelikli olarak 60 yaş ve üzeri, engelli, hamile ve çocuklu vatandaşlara hizmet verecek.

"VATANDAŞIN İLGİSİ BÜYÜK"

Lüleburgaz Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Aslan projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek proje hakkında, "Geçen sene Lüleburagaz'da bisiklet yılıydı. Bisiklet yılında yapılan faaliyetlerden birisi "Bisikletlerimizle İklim Değişikliğine Karşı Mücadele Ediyoruz" projesiydi. Bu projemiz ile biz Avrupa Birliği'ne müracaat ettik ve Avrupa Birliği'nden 48 bin 300 euroluk hibe kazandık. Bu proje kapsamında 3 tane bisiklet aldık ve 8 ay süre ile Lüleburgaz'da bu bisikletler değişik yerlerde konuşlandırılarak hamile bayanlara, yaşlılarımıza ve çocuklu ailelerimize hizmet edecek. Bisikletlerimizden birisi yeni yapılan Hükümet Konağı önünden birisi belediyenin önünden biriside şu an gördüğünüz kongre meydanında hizmet verecek. Vatandaşlarımız olaya çok sıcak bakıyorlar Lüleburgaz'da hatta Türkiye'de bir ilk bu o yüzden vatandaşların ilgisi çok fazla" dedi.

"GEÇMİŞTEN ALDIĞIMIZ MİRASI ÇOCUKLARIMIZA BIRAKAMIYORUZ"

Bisiklet taksiye ilk defa binen Niyazi Ersin, "Çok güzel bir uygulama, geçmişten aldığımız mirası çocuklarımıza bırakamıyoruz, hep yiyoruz, doğayı kirletiyoruz, çevreyi kirletiyoruz, ekolojik dengeyi bozuyoruz. Bence bunlar açısından güzel bir uygulama" ifadelerine yer verdi.

"ŞİMDİDEN HERKESİN İLGİ ODAĞI OLDU"

Bisiklet taksi şoförü olan Mustafa Asilhan Onayoğlu bisiklet taksilerin yoğun bir ilgiyle karşılandığını dile getirerek, "Elektrikli taksilerimiz, elektrikli bisikletlerimiz Lüleburgaz'da 19 Ocak 2018 tarihi itibari ile faaliyete geçmiştir. İklim değişiklikleri ile mücadele ve fosil yakıtlı araçların çevreye vermiş olduğu zararları engellemek adına bisiklet yılında faaliyete geçen bir uygulamadır. Plan proje müdürlüğü tarafından devam ettirilen başlangıcı yapılan ve yönetilen bir uygulama olup Türkiye'de aynı zamanda ilk elektrikli taksi unvanına sahip bir uygulamadır. Hitap ettiğimiz kısım daha çok yaşlılar, engelli vatandaşlar aynı şekilde hamilelerdir. Bizim yaklaşık 20 gün kadar bir eğitim sürecimiz oldu. Ben şahsen bu görevi üstlendiğim için her anında ekip arkadaşlarım ile birlikte, müdürlerimiz olsun hepsiyle ortak bir çalışma içerisinde olmaktan mutluyuz her anında zevk alıyoruz. En çok ilgimi çeken şey; kimseyi tanımamama rağmen, sanki beni yıllardan beri tanıyorlarmış gibi arabalarını durduranlar, camlarını açıp soru soranlar var. Tamamı ile ücretsiz bir uygulama. Şimdiden herkesin ilgi odağı oldu diyebiliriz" ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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