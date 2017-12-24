TÜRKİYE'DE BİR İLK! 197 FARKLI KUŞ TÜRÜ OLACAK
Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, 197 farklı kuş türüne ev sahipliği yapan Hersek Lagünü'nde Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi inşa edilecek.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce, görme, işitme ve fiziki engelli vatandaşların bütün alanlardaki hak ve hizmetlere ulaşabilmesi için Yalova'da bulunan Hersek Lagünü'ne Türkiye'nin ilk engelsiz kuş gözlem kulesi yapılacak. Yaklaşık 500 bin lira yatırım bedeliyle inşa edilecek kuş gözlem kulesi, 2018'de tamamlanacak.
DOĞAYLA UYUM SAĞLAMASI İÇİN AHŞAP GİYDİRME YAPILACAK
Alandaki kuş zenginliğinin ve çeşitliliğinin oluşturduğu estetik görsel güzelliğin tanıtılması, ilgi grupların, araştırmacıların ve alana gelen ziyaretçilerin sulak alan habitatına zarar vermeden gözlem yapabilmesi amacıyla inşa edilecek kule, 18,5 metre yüksekliğinde olacak. 7 katlı çelik konstrüksiyon olarak inşa edilecek kulede, tabiata uyumlu olması amacıyla ahşap giydirme yapılacak.
Kuş gözlem kulesinin en önemli özelliği ise alana gelen yaşlı ve engelli bireylerin her kata rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacak asansör sisteminin bulunması.
"ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN HAYAT KOLAYLAŞTIRILMALI"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, engelli bireyler için hayatın kolaylaştırılması gerektiğini vurguladı.
Eroğlu, "Engelsiz kuş gözlem kulesi gibi engelli bireylerin hayatını kolaylaştırıcı yatırımları, temel insan hakları ve insan onurunun vazgeçilemez olduğu şuuruyla yaptığımız bütün yatırımlarda göz önünde bulunduruyoruz." dedi.
Kaynak: haberinburada
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