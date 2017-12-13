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Türkiye'de 57 Binden Fazla Yabancı Sermayeli Şirket Faaliyet Gösteriyor
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Türkiye'de 57 Binden Fazla Yabancı Sermayeli Şirket Faaliyet Gösteriyor

TÜRKİYE'DE 57 BİNDEN FAZLA YABANCI SERMAYELİ ŞİRKET FAALİYET GÖSTERİYOR

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de 57 bin 39 yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.

Tarih : 13 Aralık 2017, 06:40
Puan Ver : Türkiye'de 57 Binden Fazla Yabancı Sermayeli Şirket Faaliyet Gösteriyor(5/10)1

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de 57 bin 39 yabancı sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.

"HERHANGİ BİR TAŞINMAZ SATILMADI"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binalı Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde özelleştirme kapsamında yabancıların mülk alması uygulaması kapsamında yabancı ülkelerin kendi KİT'leri kanalıyla ülkemizde aldıkları taşınmaz ve yaptıkları yatırım sayısını sordu. Ömer Fethi Gürer ayrıca 2017 yılı itibariyle ülkemizdeki yabancı şirket ve yabancı ortaklı şirket sayısının açıklanmasını istedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in soru önergesine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci yanıt verdi. Bakan Zeybekçi, özelleştirme uygulamaları kapsamında yabancı şahıs veya yabancı sermaye ortaklığı bulunan firmalara satışı yapılan herhangi bir taşınmazın bulunmadığını bildirdi.

Bakan Zeybekci, 2017 yılı itibariyle ülkemizde 57 bin 39 adet uluslararası (yabancı) sermayeli şirketin faaliyet gösterdiğini açıkladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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