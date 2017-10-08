Çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışına sahip otel sayısı son 3 yılda rekor artışla 404'e ulaştı. En çok Yeşil Yıldız tesisin bulunduğu şehir ise 201 otelle Antalya oldu.

Çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışı kapsamında, çevreci otellerin sayısı her geçen artıyor. Turizm tesislerinin yıldızlandırma kriterlerini değiştiren ve yeni turizm anlayışına ayak uydurmak için çalışmalarını hızlandıran bakanlık, 9 yılda toplam 404 otele 'Yeşil Yıldız' belgesi verdi.

UYGULAMA 2008 YILINDA BAŞLAMIŞTI

Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesini amaçlayan bakanlık, 2008 yılında 'Yeşil Yıldız' uygulamasını başlatmıştı. 2008 yılından bugüne kadar gerekli kriterleri yerine getiren toplam 404 tesise 'Yeşil Yıldız' belgesi veren bakanlık, önümüzdeki dönemlerde hedeflerini daha da artırarak, daha fazla tesisin doğa dostu olacağını öngörüyor.

ANTALYA BİRİNCİ SIRADA

Çevreye duyarlı konaklama tesisi belgesi almaya hak kazanan tesisler, kaliteden ödün vermeden çevrenin korunmasına katkıda bulunurken, aynı zamanda tanıtım ve pazarlamada da ayrıcalık kazanıyor. Tasarruf yoluyla işletmelerine ve Türkiye ekonomisine fayda sağlayan tesisler, yörelerindeki diğer işletmelere de örnek oluyor. Çevreye duyarlı ve sorumlu turizm anlayışına sahip otellerin en çok bulunduğu il toplam 201 otelle Antalya olurken, onu 56 otelle İstanbul, 37 otel ile Muğla, 27 otel ile İzmir, 20 otel ile Ankara takip etti.

AB STANDARTLARI VAR

'Yeşil Yıldız' almak isteyen tesislerin öncelikle, AB standartları içerisinde yer alan can ve mal güvenliği, gıda ve çevre güvenliğini sağlaması gerekiyor.

13 BAŞLIK 122 KRİTER OLMALI

Akşam'ın haberine göre, bununla birlikte, yönetim, mesleki eğitim, oda ve çevre düzenlemeleri, çevre çalışmaları, enerji, su, deterjan tüketiminin kontrol altına alınması gibi 13 başlık altında farklı puanlara sahip 122 kritere de uygun olması gerek.

EYLEM PLANI OLMASI ŞART

Yeşil Yıldızlı tesis olmanın temel kriterleri şunlar:

- Çevre politikası ve eylem planının olması

- Eylem planını uygulayacak özel bir yetkilinin olması

- İşletme tarafından, çevre bilincinin artırılması,

- Çevreye duyarlı atık su planının bulunması

-Turizm konaklama işletmesinde kullanılan tüm tesisat, teçhizat ve donanımların koruyucu bakım ve onarımının periyodik olarak yapıldığına dair kayıtların tutulması

- Kullanılan kimyasal maddeler ve tesiste ortaya çıkan atık miktarının izlenmesi ve verilerin toplanması.

Kaynak: haberinburada